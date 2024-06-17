78 км «с нуля» за 7 месяцев: запуск водопровода «Запорожье-Томаковка-Марганец» — Finance.ua

78 км «с нуля» за 7 месяцев: запуск водопровода «Запорожье-Томаковка-Марганец» Сегодня 11:15 — Казна и Политика

В Запорожской и Днепропетровской областях заработал магистральный водопровод, построенный «с нуля» после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС.

«Вода уже подается из Запорожья на насосно-фильтровальную станцию ​​в Марганец (первая ветка), где она очищается и расходится к потребителям — в Марганецкую, Мировскую, Широковскую, Томаковскую общину. Вторая ветка будет снабжать водой Никополь, Покровское и Красногригорьевку (Днепропетровщина)», — написал на своей странице в Facebook Максим Шкиль, владелец группы компаний Autostrada, которая была подрядчиком строительства водопровода.

По его словам, строительство водопровода и подготовку его к запуску Autostrada завершила еще в феврале, с тех пор ждали определения балансодержателя объекта и обеспечения постоянным напряжением. Шкиль отметил, что объект построили за 7 месяцев — от проектирования до реализации, что является рекордно коротким сроком.

«Одновременно продолжалось проектирование, получение технических условий, согласований и разрешений и собственное строительство — проектировщики, геодезисты, строители работали слаженно и параллельно — непосредственно на объекте, в режиме 24/7! Это были сверхсложные задачи, но мы их решили!» — написал владелец Autostrada.

По его словам, система водопровода полностью автоматизирована и информатизирована, полностью работает от источника постоянного электроснабжения.

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Протяженность сети — 77,9 км. Проектная мощность водопровода — 150 000 м 3 воды в сутки. «Важно было обеспечить забор воды именно из Днепра, который имеет постоянный приток живой воды. Так как из-за постоянных вражеских обстрелов доступ к руслу Днепра ограничен во многих районах, забор воды решено было производить из Запорожья», — отметил Шкиль. По его словам, проектировщики проводили трассы фактически по картам, ведь съемка отняла бы много времени. И только после того как трасса была проложена, все это уточняли геодезией.

«Устраивали трубы там, где это невозможно открытым способом, под автомобильными дорогами, железной дорогой и рекой — осуществляли проколы, методом горизонтального бурения — буровая установка пробуривает скважину, в которую затягивают футляр в виде стальной трубы, после этого в этот футляр протягивается стеклопластиковая труба», — рассказал предприниматель. Он также добавил, что для обеспечения электроснабжения водопровода сооружена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6кВ и 35кВ. В качестве альтернативного (резервного) источника питания на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.

«Чтобы обезопасить водопровод от обстрелов, практически вся система магистральных трубопроводов и насосных станций спрятана под землю. По окончании работ проведен ремонт дорог, по которым двигалась строительная техника, благоустройство территорий, озеленение», — добавил он.

По словам Шкиля, при отсутствии своевременного финансирования строительство осуществлялось фактически за кредитные и оборотные средства компании. «Несмотря на стопроцентную готовность водопровода еще в феврале, долг государства перед Autostrada только за этот объект — 1,5 млрд грн. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Спасибо команде за отличную работу!» — подытожил предприниматель.

УНІАН По материалам:

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