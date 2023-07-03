Куда обращаться за получением выплат из-за подрыва Каховской ГЭС (инфографика) — Finance.ua

Куда обращаться за получением выплат из-за подрыва Каховской ГЭС (инфографика) Сегодня 15:00 — Личные финансы

Куда обращаться за получением выплат из-за подрыва Каховской ГЭС (инфографика)

Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременного материального пособия в любом управлении социальной защиты.

Об этом сообщило Минсоцполитики.

Все управления социальной защиты населения в Украине должны принимать заявления на единовременное материальное денежное пособие пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Минсоцполитики проинформировало все областные государственные администрации и управление социальной защиты населения в регионах (УСЗН) о возможности поступления таких обращений. 26 июня первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, в ходе рабочей поездки в Херсон Николаев , провела соответствующее совещание по выплатам пособия жителям Херсонщины и Николаевщины с руководством ОГА и работниками соцзащиты.

Напоминаем, 19 июня Правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, согласно которому каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит 5 тыс. грн из средств резервного фонда госбюджета.

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 г. (включительно). Получить средства можно через АО «Укрпочта» или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Обращаем внимание, что назначение единовременной выплаты не будет производиться тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие громады, зарегистрировались как ВПЛ и получают от государства ежемесячное пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда органы соцзащиты не принимают соответствующее заявление, можно обратиться с жалобой на горячую линию Национальной социальной сервисной службы по телефону (044) 289−87−89.

Более подробная информация о единовременном материальном денежном пособии пострадавшим от подрыва российской федерацией Каховской ГЭС — по ссылке

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УНІАН По материалам:

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