Государство выплатило 97 миллионов помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Государство выплатило 97 миллионов помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС Сегодня 15:37 — Фондовый рынок

Правительство выплатило более 97 млн ​​грн государственной помощи пострадавшим от подтопления в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты касаются единовременной материальной помощи в размере 5 тыс. грн от государства лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

«По состоянию на 5 октября такую ​​финансовую поддержку получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму более 97,5 миллиона гривен. Таким образом, госпомощь уже выплачена 18 482 жителям Херсонщины и 1035 — Николаевщины», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что заявления на эту помощь от государства принимаются до 31 октября 2023 года включительно. Ее могут получить люди, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Включая тех, кто после 6 июня текущего года выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию.

Економічна Правда По материалам:

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