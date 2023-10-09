Государство выплатило 97 миллионов помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua
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Государство выплатило 97 миллионов помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

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Правительство выплатило более 97 млн ​​грн государственной помощи пострадавшим от подтопления в Херсонской и Николаевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Выплаты касаются единовременной материальной помощи в размере 5 тыс. грн от государства лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.
«По состоянию на 5 октября такую ​​финансовую поддержку получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму более 97,5 миллиона гривен. Таким образом, госпомощь уже выплачена 18 482 жителям Херсонщины и 1035 — Николаевщины», — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что заявления на эту помощь от государства принимаются до 31 октября 2023 года включительно. Ее могут получить люди, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.
Включая тех, кто после 6 июня текущего года выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию.
По материалам:
Економічна Правда
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