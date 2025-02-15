7 лучших направлений для отдыха весной — Finance.ua

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7 лучших направлений для отдыха весной

Мир
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7 лучших направлений для отдыха весной
7 лучших направлений для отдыха весной, Фото: freepik
Март традиционно дает старт новому витку путешествий после суровой зимы. Этот период года считается межсезоньем, а это значит, что на многих популярных направлениях еще нет слишком больших толп туристов, а цены значительно ниже.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали самые лучшие направления в мире для посещения в марте 2025 года.
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Как пишут авторы материала, к марту весна набирает силу в северном полушарии, а ряд популярных направлений оттаивают после холодных, непиковых периодов — с дополнительным бонусом в виде того, что толпы туристов еще не прибыли.

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Тем временем в южном полушарии ртутный столбик начинает скользить в противоположном направлении, привлекая любителей острых ощущений и охотников за выгодными предложениями для приключений в низкий сезон.

Семь лучших мест в мире для отдыха в марте 2025 года

  1. Гран-Канария, Испания — лучшее место для релаксации;
  2. Марокко — лучшее место для серфинга;
  3. Коста-Рика — лучшее место для приключений на открытом воздухе;
  4. Стамбул, Турция — лучшее место для гурманов;
  5. Неаполь, Италия — лучшее место для итальянского отпуска;
  6. Кюсю, Япония — лучшее место для наблюдения за цветением сакуры;
  7. Антигуа — лучше для любителей погреться на солнце;
Напомним, туризм более всего пострадал от пандемии коронавируса. ООН оценивает финансовые потери в сумму более 2 триллионов долларов в период с 2020 по 2022 год включительно.
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Полностью сектор туризма смог восстановиться только в прошлом году. За границу выезжало 1,4 млрд человек — это 99% от показателя 2019 года. На текущий год у экспертов также есть положительный прогноз: ожидается, что количество международных туристических прибытий вырастет на 3−5%.
По материалам:
УНІАН
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