7,4 млн украинцев сейчас не получают никаких доходов — Гетманцев (опрос) Сегодня 13:02 — Личные финансы

7,4 млн украинцев сейчас не получают никаких доходов — Гетманцев (опрос)

По данным Государственной налоговой службы, в настоящее время 7,4 миллиона украинцев не получают никаких доходов.

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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По его словам, у государственной налоговой службы с начала полномасштабной войны нет данных о доходах 13,1 млн из 43,1 миллиона человек, которые зарегистрированы в государственном реестре физических лиц.

«С начала войны 7,4 миллиона украинцев (за вычетом пенсионеров, детей и лиц, зарегистрированных на оккупированных территориях) по данным налоговой не получают ни копейки доходов», — пишет Гетманцев.

Он считает, что эти люди действительно получают доходы, но нелегально.

«Доходы получают, но получают в черную, не платя налоги. Цифра еще больше шокирует когда ты понимаешь, что за последние 10 лет — это же количество плательщиков, не получивших ни копейки, составляет 4,7 млн ​​человек», — пояснил нардеп.

Инфографика: Telegram Даниила Гетманцева

Ранее глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев очертил несколько векторов будущих налоговых изменений.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, реальные доходы населения Украины (с учетом инфляции) возобновили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое состояние как сложное;

украинцы могут получить сведения о доходах в смартфоне с помощью мобильного приложения «Моя налоговая»;

В пятерку стран, в которые Государственная налоговая служба чаще всего обращается с запросами на обмен информацией, входят Кипр, Швейцария, Великобритания, Германия и Люксембург.

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