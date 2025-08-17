67% среди иностранцев: сколько украинцев работает в Польше — Finance.ua

67% среди иностранцев: сколько украинцев работает в Польше Сегодня 13:06 — Личные финансы

Количество иностранных работников В Польше в 2025 году по сравнению с прошлым годом увеличилось.

По последним данным GUS, количество украинцев по-прежнему преобладает среди иностранцев.

В последний день февраля 2025 года в Польше работали 1 057 400 иностранцев, что на 5,3% больше, чем в феврале 2024 года.

По сравнению с январем 2025 года количество иностранных работников выросло на 1,2%.

Среди иностранных работников преобладают мужчины — 59,8%.

По сравнению с февралем 2024 года количество как женщин, так и мужчин среди работающих в стране иностранцев возросло — на 4,4% и 5,8% соответственно. По сравнению с 31 января 2025 года количество женщин выросло на 0,9%, а количество мужчин — на 1,4%.

По официальной статистике, на конец февраля 2025 года их было 708 900, что на 2,7% больше, чем год назад, и на 1% больше, чем в январе 2025 года.

Украинцы составляли 67,0% от общего числа иностранцев, устроившихся на работу в Польше.

Их доля в общем количестве иностранных работников уменьшилась на 1,7% по сравнению с февралем 2024 года и на 0,2% пункта по сравнению с январем 2025 года.

Напомним, с 1 июня вступили в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.

Согласно исследованию BIG InforMonitor, почти 50% малых и средних предприятий в Польше трудоустраивают иностранных работников. В частности, большое количество иностранцев работает в таких отраслях, как строительство, торговля, складское хозяйство и транспорт.

Справка Finance.ua:

В Польше, которая является ближайшим соседом и одной из крупнейших экономик региона, средняя пенсия с 2025 года составляет около 2 тыс. злотых, это около 465 евро. Минимальная пенсия здесь значительно выше — около 430 евро. Эти выплаты покрывают все основные потребности польских пенсионеров, но минимальной не всегда хватает на комфортную жизнь, особенно в крупных городах.

