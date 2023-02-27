60% IT-специалистов сохранили заработок, несмотря на блэкауты, 2% потеряли работу — исследование Сегодня 17:03 — Личные финансы

60% IT-специалистов сохранили заработок, несмотря на блэкауты, 2% потеряли работу — исследование

На 75% опрошенных IT-специалистов повлияли выключения электроэнергии: на 34% — сильно или очень сильно, еще 41% испытали из-за этого незначительные затруднения.

Об этом говорится в исследовании DOU. В опросе приняли участие 11 587 айтишников, проживающих сегодня в Украине.

Как отключения света повлияли на работу

На 75% опрошенных специалистов повлияли выключения электроэнергии: на 34% сильно или очень сильно, еще 41% испытали из-за этого незначительные трудности. Лишь 25% айтишников почти не затронули блэкауты: 19%, несмотря на отсутствие электроэнергии, удалось работать как обычно, а у 6% вообще не исчезал свет.

Сильнее всего отключение электроэнергии повлияло на работу ІТ-специалистов в Сумской области (это затронуло 84% опрошенных). В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях это повлияло на 80% специалистов, в Киеве и Днепре — на 78%, на Волыни — на 77%.

Тем, кто живет на западе Украины, повезло немного больше: в Черновицкой и Закарпатской областях отключения электроэнергии отразились на работе 66% специалистов, во Львовской — 69%. Несколько реже, чем в целом по Украине, выключали свет и в Запорожской области — здесь 66% специалистов, которых это коснулось.

Меньше всего выключение электроэнергии затронуло айтишников в Чернигове и области: 19% опрошенных сказали, что у них не исчезает свет (в самом Чернигове — 27%).

Уменьшились ли доходы из-за отключений света

60% опрошенных, которые сейчас живут в Украине, отметили, что у них не уменьшился заработок или количество проектов из-за отключения электроэнергии. Чаще всего об этом говорили специалисты из Киева и Львова (63%), среди специализаций — DevOps/SRE (65%), QA (63%) и разработчики (61%). Не было уменьшения доходов или количества проектов у 65% сеньоров, лидов и архитекторов.

Однако 9% айтишников рассказали, что количество проектов и доход уменьшились существенно, а 2% потеряли работу из-за отключений света.

Сильнее всего блэкауты повлияли на специалистов из Сум, Харькова и Полтавы (у 16% из них существенно снизился доход или они потеряли работу), интернов и джунов (15%), а также HTML-кодеров (31%), специалистов по продажам (22%), сисадминов и дизайнеров (по 20%).

Адаптация к выключению электроэнергии

Самая популярная стратегия адаптации ІТ-специалистов к выключению электроэнергии — приобрести генераторы и разнообразные зарядные приборы. Так поступили 63% опрошенных айтишников.

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Еще 62% работали из офисов, коворкингов и других мест с электричеством (в кафе, у друзей и родственников, в пунктах несокрушимости и даже в спортзалах и на АЗС). 54% специалистов изменили рабочие графики и стали работать, в частности, ночью и в выходные, когда был свет. 30% позаботились о бесперебойном интернете — через смену провайдера, приобретение дополнительного оборудования, использование мобильного интернета. 4% купили или планировали купить старлинки. 17% рассматривали вариант переезда — в другую квартиру, город или даже за границу. Передавали свои рабочие задачи коллегам или сдвигали сроки выполнения задач довольно редко — всего 11% опрошенных.

Работа ІТ-компаний

Во время отключений света компании сосредоточились на обеспечении офисов электроэнергией и интернетом — об этом сказали 65% опрошенных специалистов.

Другие способы поддержать команду использовали гораздо реже: 24% айтишников заметили, что компания организовывала переезд в другое место, где лучше ситуация с представлением электроэнергии, 22% — что компания помогала перераспределить задачи в командах или увеличивала сроки подготовки проектов и релизов, 21% — что компания давала сотрудникам средства на покупку дополнительного оборудования.

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