€597 млн ​​инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины — Finance.ua

€597 млн инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины
Международное сообщество объединило усилия для оказания Украине всесторонней поддержки в противостоянии вооруженной агрессии россии. За время полномасштабного вторжения партнеры разработали различные механизмы предоставления вооруженной, финансовой и дипломатической помощи. Одним из таких инструментов стала так называемая «датская модель».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Этот механизм позволяет направлять средства государств-партнеров в производство украинского оружия для обеспечения приоритетных потребностей украинской армии.
Что такое «датская модель»
В 2024 году Украина и Дания ввели новый механизм финансирования закупок вооружения для ВСУ через возмещение контрактов с украинскими производителями. По этой схеме украинская сторона формирует детальный перечень проектов, нуждающихся в финансировании, а датские специалисты проводят детальную оценку возможностей рекомендованных компаний и анализируют их опыт выполнения контрактов.
Название этого механизма напрямую связано с определяющей ролью Дании в его разработке и внедрении.
На первом этапе Дания выделила транш в размере 50 млн евро, который был направлен на производство 18 самоходных артиллерийских установок «Богдана».
Вооруженные силы Украины уже получили вооружение на общую сумму около 597 млн евро. Из них 175 млн евро поступили непосредственно от Дании.
Уникальность этого подхода заключается в том, что он не только обеспечивает оперативные поставки необходимого вооружения украинским военным, но и создает мощный стимул для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Какие страны поддержали «датскую модель»
В 2024 году к механизму присоединились Швеция и Исландия. Стороны предоставили финансовую поддержку инициативе в размере 20 млн евро и 2,7 млн евро соответственно — непосредственно через Данию.
Дополнительным результатом стало решение профинансировать производство украинского оружия за счет процентов с замороженных российских активов. В 2024 году на эти нужды было направлено 390 млн евро.
Что запланировано реализовать по «датской модели»
На 2025 год ЕС выделил 1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, а Канада — около 67 млн евро. Также Дания зарезервировала 130 млн евро для дальнейших инвестиций в украинскую оборонную промышленность.
Кроме того, ожидается, что Норвегия предоставит около 43 млн евро на реализацию проектов в рамках инициативы, а Швеция объявила о выделении $178 млн.
В рамках «датской модели» планируется сфокусироваться на расширении номенклатуры производимого вооружения. Особое внимание будет уделяться изготовлению высокотехнологичных дальнобойных БПЛА, современных ракетных систем и артиллерийских установок.
Параллельно оборонное ведомство работает над масштабированием датской модели на производство продукции тылового назначения.
Какие еще существуют модели финансирования оборонной промышленности Украины
Наряду с датской моделью активно функционируют и другие механизмы поддержки ВСУ.
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Традиционно страны-партнеры обеспечивают поставки вооружения непосредственно из своих арсеналов, а также принимают участие в совместных программах обслуживания военной техники и проводят комплексные учения для украинских военнослужащих.
Не менее важной формой сотрудничества является создание совместных оборонных предприятий на территории Украины, количество которых насчитывает около 40. Среди партнеров — мировые лидеры типа немецкого Rheinmetall AG, франко-немецкого KNDS и американского Boeing.
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