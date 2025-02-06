€597 млн ​​инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины — Finance.ua

€597 млн ​​инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины Сегодня 18:30 — Казна и Политика

€597 млн ​​инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины

Международное сообщество объединило усилия для оказания Украине всесторонней поддержки в противостоянии вооруженной агрессии россии. За время полномасштабного вторжения партнеры разработали различные механизмы предоставления вооруженной, финансовой и дипломатической помощи. Одним из таких инструментов стала так называемая «датская модель».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Этот механизм позволяет направлять средства государств-партнеров в производство украинского оружия для обеспечения приоритетных потребностей украинской армии.

Что такое «датская модель»

В 2024 году Украина и Дания ввели новый механизм финансирования закупок вооружения для ВСУ через возмещение контрактов с украинскими производителями. По этой схеме украинская сторона формирует детальный перечень проектов, нуждающихся в финансировании, а датские специалисты проводят детальную оценку возможностей рекомендованных компаний и анализируют их опыт выполнения контрактов.

Название этого механизма напрямую связано с определяющей ролью Дании в его разработке и внедрении.

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На первом этапе Дания выделила транш в размере 50 млн евро, который был направлен на производство 18 самоходных артиллерийских установок «Богдана».

Вооруженные силы Украины уже получили вооружение на общую сумму около 597 млн ​​евро. Из них 175 млн евро поступили непосредственно от Дании.

Уникальность этого подхода заключается в том, что он не только обеспечивает оперативные поставки необходимого вооружения украинским военным, но и создает мощный стимул для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Инфографика: Минобороны

Какие страны поддержали «датскую модель»

В 2024 году к механизму присоединились Швеция и Исландия. Стороны предоставили финансовую поддержку инициативе в размере 20 млн евро и 2,7 млн евро соответственно — непосредственно через Данию.

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Дополнительным результатом стало решение профинансировать производство украинского оружия за счет процентов с замороженных российских активов. В 2024 году на эти нужды было направлено 390 млн евро.

Что запланировано реализовать по «датской модели»

На 2025 год ЕС выделил 1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, а Канада — около 67 млн ​​евро. Также Дания зарезервировала 130 млн евро для дальнейших инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Кроме того, ожидается, что Норвегия предоставит около 43 млн евро на реализацию проектов в рамках инициативы, а Швеция объявила о выделении $178 млн.

Инфографика: Минобороны

В рамках «датской модели» планируется сфокусироваться на расширении номенклатуры производимого вооружения. Особое внимание будет уделяться изготовлению высокотехнологичных дальнобойных БПЛА, современных ракетных систем и артиллерийских установок.

Параллельно оборонное ведомство работает над масштабированием датской модели на производство продукции тылового назначения.

Какие еще существуют модели финансирования оборонной промышленности Украины

Наряду с датской моделью активно функционируют и другие механизмы поддержки ВСУ.

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Традиционно страны-партнеры обеспечивают поставки вооружения непосредственно из своих арсеналов, а также принимают участие в совместных программах обслуживания военной техники и проводят комплексные учения для украинских военнослужащих.

Инфографика: Минобороны

Не менее важной формой сотрудничества является создание совместных оборонных предприятий на территории Украины, количество которых насчитывает около 40. Среди партнеров — мировые лидеры типа немецкого Rheinmetall AG, франко-немецкого KNDS и американского Boeing.

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