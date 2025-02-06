€597 млн ​​инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

€597 млн ​​инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины

Казна и Политика
10
€597 млн ​​инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины
€597 млн ​​инвестиций: как «датская модель» укрепляет ОПК Украины
Международное сообщество объединило усилия для оказания Украине всесторонней поддержки в противостоянии вооруженной агрессии россии. За время полномасштабного вторжения партнеры разработали различные механизмы предоставления вооруженной, финансовой и дипломатической помощи. Одним из таких инструментов стала так называемая «датская модель».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Этот механизм позволяет направлять средства государств-партнеров в производство украинского оружия для обеспечения приоритетных потребностей украинской армии.

Что такое «датская модель»

В 2024 году Украина и Дания ввели новый механизм финансирования закупок вооружения для ВСУ через возмещение контрактов с украинскими производителями. По этой схеме украинская сторона формирует детальный перечень проектов, нуждающихся в финансировании, а датские специалисты проводят детальную оценку возможностей рекомендованных компаний и анализируют их опыт выполнения контрактов.
Название этого механизма напрямую связано с определяющей ролью Дании в его разработке и внедрении.
Читайте также
На первом этапе Дания выделила транш в размере 50 млн евро, который был направлен на производство 18 самоходных артиллерийских установок «Богдана».
Вооруженные силы Украины уже получили вооружение на общую сумму около 597 млн ​​евро. Из них 175 млн евро поступили непосредственно от Дании.
Уникальность этого подхода заключается в том, что он не только обеспечивает оперативные поставки необходимого вооружения украинским военным, но и создает мощный стимул для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Инфографика: Минобороны
Инфографика: Минобороны

Какие страны поддержали «датскую модель»

В 2024 году к механизму присоединились Швеция и Исландия. Стороны предоставили финансовую поддержку инициативе в размере 20 млн евро и 2,7 млн евро соответственно — непосредственно через Данию.
Читайте также
Дополнительным результатом стало решение профинансировать производство украинского оружия за счет процентов с замороженных российских активов. В 2024 году на эти нужды было направлено 390 млн евро.

Что запланировано реализовать по «датской модели»

На 2025 год ЕС выделил 1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, а Канада — около 67 млн ​​евро. Также Дания зарезервировала 130 млн евро для дальнейших инвестиций в украинскую оборонную промышленность.
Кроме того, ожидается, что Норвегия предоставит около 43 млн евро на реализацию проектов в рамках инициативы, а Швеция объявила о выделении $178 млн.
Инфографика: Минобороны
Инфографика: Минобороны
В рамках «датской модели» планируется сфокусироваться на расширении номенклатуры производимого вооружения. Особое внимание будет уделяться изготовлению высокотехнологичных дальнобойных БПЛА, современных ракетных систем и артиллерийских установок.
Параллельно оборонное ведомство работает над масштабированием датской модели на производство продукции тылового назначения.

Какие еще существуют модели финансирования оборонной промышленности Украины

Наряду с датской моделью активно функционируют и другие механизмы поддержки ВСУ.
Читайте также
Традиционно страны-партнеры обеспечивают поставки вооружения непосредственно из своих арсеналов, а также принимают участие в совместных программах обслуживания военной техники и проводят комплексные учения для украинских военнослужащих.
Инфографика: Минобороны
Инфографика: Минобороны
Не менее важной формой сотрудничества является создание совместных оборонных предприятий на территории Украины, количество которых насчитывает около 40. Среди партнеров — мировые лидеры типа немецкого Rheinmetall AG, франко-немецкого KNDS и американского Boeing.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.