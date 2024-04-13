5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов

Личные финансы
20
5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов
5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов, Фото: freepik
С началом полномасштабного вторжения аферисты активизировались и нацелились на уязвимые категории граждан. Так, некоторые Telegram-каналы публикуют ложную информацию. Особенно это касается социальных выплат.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В настоящее время по сети распространяется ложная информация, которую подают от имени вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Читайте также
Для подтверждения используют видео, в котором она якобы обещает 5 тыс. гривен гражданам, которые ни разу с начала войны не выезжали за границу.
Это неправда. Злоумышленники добавили запись к части старого эфира, которая меняет суть, — вышел фейк.
«Только что завершилось заседание Кабинета Министров, где мы приняли постановление о порядке таких выплат. Итак, единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен на каждого члена семьи…», — такая фраза действительно была озвучена.
Однако в видео Верещук обращалась к жителям Николаевской и Херсонской областей, которые пострадали от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС в прошлом году.
Тогда пострадавшие украинцы могли получить единовременную денежную выплату.
Читайте также
В ведомстве подчеркивают, что касается социальных выплат — руководствуйтесь только официальной информацией от государственных органов.
Не открывайте подозрительные ссылки и не предоставляйте свои персональные и банковские данные.
Напомним, финансовые данные — это любая информация, касающаяся финансовых транзакций, активов, задолженностей, банковских счетов и карт, страховых полисов.
Поэтому защита финансовых данных и паролей является важной составляющей безопасности финансовой жизни каждого.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.