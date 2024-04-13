5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов — Finance.ua

5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов Сегодня 15:07 — Личные финансы

5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов, Фото: freepik

С началом полномасштабного вторжения аферисты активизировались и нацелились на уязвимые категории граждан. Так, некоторые Telegram-каналы публикуют ложную информацию. Особенно это касается социальных выплат.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В настоящее время по сети распространяется ложная информация, которую подают от имени вице-премьер-министра Ирины Верещук.

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Для подтверждения используют видео, в котором она якобы обещает 5 тыс. гривен гражданам, которые ни разу с начала войны не выезжали за границу.

Это неправда. Злоумышленники добавили запись к части старого эфира, которая меняет суть, — вышел фейк.

«Только что завершилось заседание Кабинета Министров, где мы приняли постановление о порядке таких выплат. Итак, единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен на каждого члена семьи…», — такая фраза действительно была озвучена.

Однако в видео Верещук обращалась к жителям Николаевской и Херсонской областей, которые пострадали от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС в прошлом году.

Тогда пострадавшие украинцы могли получить единовременную денежную выплату.

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В ведомстве подчеркивают, что касается социальных выплат — руководствуйтесь только официальной информацией от государственных органов.

Не открывайте подозрительные ссылки и не предоставляйте свои персональные и банковские данные.

Напомним, финансовые данные — это любая информация, касающаяся финансовых транзакций, активов, задолженностей, банковских счетов и карт, страховых полисов.

Поэтому защита финансовых данных и паролей является важной составляющей безопасности финансовой жизни каждого.

Телеканал 24 По материалам:

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