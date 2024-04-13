5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов — Finance.ua

5 тысяч гривен гражданам, не выезжавшим за границу во время войны: новый фейк от аферистов
С началом полномасштабного вторжения аферисты активизировались и нацелились на уязвимые категории граждан. Так, некоторые Telegram-каналы публикуют ложную информацию. Особенно это касается социальных выплат.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В настоящее время по сети распространяется ложная информация, которую подают от имени вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Для подтверждения используют видео, в котором она якобы обещает 5 тыс. гривен гражданам, которые ни разу с начала войны не выезжали за границу.
Это неправда. Злоумышленники добавили запись к части старого эфира, которая меняет суть, — вышел фейк.
«Только что завершилось заседание Кабинета Министров, где мы приняли постановление о порядке таких выплат. Итак, единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен на каждого члена семьи…», — такая фраза действительно была озвучена.
Однако в видео Верещук обращалась к жителям Николаевской и Херсонской областей, которые пострадали от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС в прошлом году.
Тогда пострадавшие украинцы могли получить единовременную денежную выплату.
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В ведомстве подчеркивают, что касается социальных выплат — руководствуйтесь только официальной информацией от государственных органов.
Не открывайте подозрительные ссылки и не предоставляйте свои персональные и банковские данные.
Напомним, финансовые данные — это любая информация, касающаяся финансовых транзакций, активов, задолженностей, банковских счетов и карт, страховых полисов.
Поэтому защита финансовых данных и паролей является важной составляющей безопасности финансовой жизни каждого.
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