Як захистити свої фінансові дані: корисні поради — Finance.ua

Як захистити свої фінансові дані: корисні поради Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Як захистити свої фінансові дані: корисні поради

Фінансові дані - це будь-яка інформація, що стосується фінансових транзакцій, активів, заборгованостей, банківських рахунків та карток, страхових полісів. Тому захист фінансових даних та паролів є важливою складова безпеки фінансового життя кожного, пише Фінкульт

Ділимося порадами, як же правильно захистити свої фінансові дані та паролі.

📍 Використовуйте унікальні та складні паролі.

Паролі мають складатись з комбінації великих і малих літер, цифр та спеціальних символів.

При складанні пароля уникайте використання особистої інформації, такої як ім'я, дата народження чи адреса.

Кожен обліковий запис повинен мати унікальний пароль, який потрібно регулярно змінювати.

📍 Увімкніть двофакторну аутентифікацію для своїх фінансових облікових записів там, де це можливо.

Оновлюйте програмне забезпечення.

Регулярно оновлюйте програмне забезпечення на своїх пристроях та веб-браузерах, щоб уникнути вразливості до вторгнення у ваші фінансові дані.

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📍 Користуйтесь безпечною мережою.

Уникайте використання відкритих або ненадійних мереж Wi-Fi для доступу до своїх фінансових облікових записів.

Використовуйте безпечну мережу для введення паролів, коли ви виконуєте фінансові транзакції або вводите конфіденційну інформацію.

📍 Встановіть антивірусне програмне забезпечення.

Використовуйте надійне антивірусне програмне забезпечення на своїх пристроях для виявлення та запобігання вірусам та шкідливим програмам.

📍 Захиститься від фішингових атак.

Уважно поставтесь до електронних листів та повідомлень з проханням надати особисту чи фінансову інформацію.

Ніколи не відправляйте свої паролі чи конфіденційні дані через електронну пошту або повідомлення.

Належний захист пароля та фінансових даних допоможе запобігти несанкціонованому доступу до ваших фінансових облікових записів та зберегти ваші фінансові дані в безпеці.

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