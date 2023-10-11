Google почала переводити користувачів із паролів на ключі доступу — Finance.ua

Google почала переводити користувачів із паролів на ключі доступу
Google намагається переконати користувачів у тому, що ключі доступу безпечніші за традиційні паролі. Донедавна під час реєстрації Google-акаунта користувачам пропонувалося придумати пароль. З 10 жовтня американська компанія почала пропонувати за замовчуванням створити ключ доступу для швидшого входу.
У Google ключі доступу позиціонують як зручну альтернативу паролям. При виборі ключа доступу як способу аутентифікації юзери зможуть використовувати для входу в свої акаунти відбитки пальців, селфі або PIN-код.
На поточний момент користувачам все ще доступна можливість використання традиційних паролів. Крім цього, вони можуть заблокувати використання ключів доступу. Для цього достатньо вибрати в налаштуваннях профілю опцію «Не запитувати пароль».
Протягом року Google впровадила ключі доступу в Chrome, Cloud і Workspace. З порядком створення ключа доступу можна ознайомитися тут.
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