Мошенники придумали новую схему обкрадывания пенсионеров через телеграм-каналы — Finance.ua

Мошенники придумали новую схему обкрадывания пенсионеров через телеграм-каналы Сегодня 10:44 — Криминал

Киберполиция сообщает о новой мошеннической схеме, которая заключается в выманивании денег от пенсионеров от имени госучреждений через телеграм-каналы.

Злоумышленники создают такие каналы, используя символику государственных учреждений, и предлагают получить несуществующие социальные услуги под видом помощи пенсионерам.

В уведомлениях, размещенных в таких каналах, обычно содержатся ссылки, которые могут привести к фишинговым вебсайтам или ресурсам с вредоносным программным обеспечением или дезинформацией. В частности, киберполиция предупреждает, что в будущем такие каналы могут использоваться для распространения враждебной пропаганды.

Рекомендуется проверять информацию о социальных услугах для пенсионеров только на официальных сайтах Пенсионного фонда Украины или обращаться непосредственно в управление ПФ по месту жительства. Также следует обращаться в Управление социальной защиты для получения информации об услугах малозащищенных групп населения.

Кроме того, киберполиция рекомендует следовать нескольким советам, чтобы избежать попадания в руки аферистов и не потерять свои сбережения. Среди них:

воздерживаться от перехода по сомнительным ссылкам;

получать информацию о социальных услугах только на официальных сайтах предлагающих их организаций;

проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных;

воздерживаться от ввода банковских данных на сомнительных сайтах;

не разглашать платежную информацию и немедленно заблокировать карту в случае ее разглашения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.