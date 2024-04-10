Мошенники придумали новую схему обкрадывания пенсионеров через телеграм-каналы — Finance.ua
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Мошенники придумали новую схему обкрадывания пенсионеров через телеграм-каналы

Криминал
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Киберполиция сообщает о новой мошеннической схеме, которая заключается в выманивании денег от пенсионеров от имени госучреждений через телеграм-каналы.
Злоумышленники создают такие каналы, используя символику государственных учреждений, и предлагают получить несуществующие социальные услуги под видом помощи пенсионерам.
В уведомлениях, размещенных в таких каналах, обычно содержатся ссылки, которые могут привести к фишинговым вебсайтам или ресурсам с вредоносным программным обеспечением или дезинформацией. В частности, киберполиция предупреждает, что в будущем такие каналы могут использоваться для распространения враждебной пропаганды.
Рекомендуется проверять информацию о социальных услугах для пенсионеров только на официальных сайтах Пенсионного фонда Украины или обращаться непосредственно в управление ПФ по месту жительства. Также следует обращаться в Управление социальной защиты для получения информации об услугах малозащищенных групп населения.
Кроме того, киберполиция рекомендует следовать нескольким советам, чтобы избежать попадания в руки аферистов и не потерять свои сбережения. Среди них:
  • воздерживаться от перехода по сомнительным ссылкам;
  • получать информацию о социальных услугах только на официальных сайтах предлагающих их организаций;
  • проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных;
  • воздерживаться от ввода банковских данных на сомнительных сайтах;
  • не разглашать платежную информацию и немедленно заблокировать карту в случае ее разглашения.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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