В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен — Finance.ua
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В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен

Криминал
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В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен
В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен, Фото: kyiv.npu.gov.ua
Столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, которые работали под видом благотворительного фонда и присвоили себе почти 5 миллионов гривен, которые собирали через колл-центр якобы на помощь детям.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.
«Полученные пожертвования они никуда не передавали и распорядились деньгами по своему усмотрению. Двум женщинам и мужчине сообщили о подозрении, им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мошенники привлекли к противоправной деятельности наемных лиц для работы в колл-центре, которые совершали телефонные звонки и убеждали граждан в необходимости перевода денег на благотворительность. Кроме того, злоумышленники размещали в сети Интернет ложную информацию о благотворительных проектах.
Таким образом злоумышленники получили на счет благотворительной организации около 5 миллионов гривен в качестве благотворительных взносов, которые в дальнейшем вывели на подконтрольные банковские счета и потратили на собственные нужды.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители провели ряд обысков на территории Киева и области, в ходе которых изъяли ряд доказательств, подтверждающих их противоправную деятельность. Следователи Дарницкого управления полиции по согласованию Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины — незаконное использование благотворительных пожертвований, по предварительному сговору группой лиц, с целью получения прибыли, в особо крупном размере, во время военного положения.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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