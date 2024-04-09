В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен — Finance.ua

В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен Сегодня 19:16 — Криминал

В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен, Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, которые работали под видом благотворительного фонда и присвоили себе почти 5 миллионов гривен, которые собирали через колл-центр якобы на помощь детям.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

«Полученные пожертвования они никуда не передавали и распорядились деньгами по своему усмотрению. Двум женщинам и мужчине сообщили о подозрении, им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники привлекли к противоправной деятельности наемных лиц для работы в колл-центре, которые совершали телефонные звонки и убеждали граждан в необходимости перевода денег на благотворительность. Кроме того, злоумышленники размещали в сети Интернет ложную информацию о благотворительных проектах.

Таким образом злоумышленники получили на счет благотворительной организации около 5 миллионов гривен в качестве благотворительных взносов, которые в дальнейшем вывели на подконтрольные банковские счета и потратили на собственные нужды.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители провели ряд обысков на территории Киева и области, в ходе которых изъяли ряд доказательств, подтверждающих их противоправную деятельность. Следователи Дарницкого управления полиции по согласованию Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины — незаконное использование благотворительных пожертвований, по предварительному сговору группой лиц, с целью получения прибыли, в особо крупном размере, во время военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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