5 самых популярных новых и б/у автомобилей на дизеле

В августе украинский автопарк пополнился на 5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 9% меньше, чем в июле.

Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».

Среди зарегистрированных машин:

1,1 тыс. новых (-9% к июлю);

3,9 тыс. б/у, импортируемых из-за рубежа (-9%).

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster — 310 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 144 ед. Volkswagen Touareg — 120 ед. Toyota Hilux — 69 ед. Toyota Land Cruiser — 66 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane — 333 ед. Nissan Qashqai — 282 ед. Skoda Octavia — 238 ед. Volkswagen Passat — 198 ед. Volkswagen Golf — 140 ед.

Напомним, в Украине продолжает расти интерес к электроавтомобилям: за восемь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 47 307 электромобилей. Учитывая данные прошлых лет, количество электрокаров на украинских дорогах будет расти.

