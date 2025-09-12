0 800 307 555
5 самых популярных новых и б/у автомобилей на дизеле

Технологии&Авто
51
В августе украинский автопарк пополнился на 5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 9% меньше, чем в июле.
Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».
Среди зарегистрированных машин:
  • 1,1 тыс. новых (-9% к июлю);
  • 3,9 тыс. б/у, импортируемых из-за рубежа (-9%).
ТОП-5 новых дизельных легковушек:
  1. Renault Duster — 310 ед.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 144 ед.
  3. Volkswagen Touareg — 120 ед.
  4. Toyota Hilux — 69 ед.
  5. Toyota Land Cruiser — 66 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
  1. Renault Megane — 333 ед.
  2. Nissan Qashqai — 282 ед.
  3. Skoda Octavia — 238 ед.
  4. Volkswagen Passat — 198 ед.
  5. Volkswagen Golf — 140 ед.
Напомним, в Украине продолжает расти интерес к электроавтомобилям: за восемь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 47 307 электромобилей. Учитывая данные прошлых лет, количество электрокаров на украинских дорогах будет расти.
Светлана Вышковская
Авто
Payment systems