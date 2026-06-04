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200 тыс. грн для молодых врачей: правительство расширило программу выплат

Личные финансы
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Студент-медик
Студент-медик
Молодые врачи, которые по завершении учебы и интернатуры устраиваются на работу в регионы с дефицитом медицинских кадров, смогут чаще претендовать на единовременное государственное пособие в размере 200 тыс. грн. Правительство расширило перечень территорий, где трудоустройство дает право на такую ​​выплату.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Разовая адресная помощь предусмотрена для выпускников медицинских специальностей, которые завершили интернатуру в государственных вузах и трудоустроились по меньшей мере на три года в государственные или коммунальные учреждения здравоохранения в общинах, где есть критическая потребность в медицинских работниках.

Кто теперь может получить 200 тысяч гривен

Ранее программа распространялась на молодых врачей, начинавших работать в сельской местности или на территориях активных боевых действий.
Теперь воспользоваться государственной поддержкой смогут также медики, которые трудоустроились в учреждения здравоохранения на территориях возможных боевых действий. В то же время, действие программы не распространяется на Киевскую область и города областного значения — Запорожье, Николаев, Одессу, Харьков и Чернигов.
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Правительство объясняет, что решение призвано усилить кадровый потенциал медицинской системы и помочь больницам в регионах, где нагрузка на медицинскую сферу остается высокой, а недостаток специалистов разных специальностей особенно ощутим.

Поддержка медучреждений на территориях боевых действий

Правительство продлило дополнительную поддержку медучреждений, работающих на территориях боевых действий, до конца 2026 года.
Как отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения, ранее это было предусмотрено только на первое полугодие 2026 года — с 1 января по 30 июня. Принятое решение устраняет ограничения и позволяет продлить финансирование до конца года.
Что предусмотрено? Речь идет о медучреждениях государственной и коммунальной формы собственности, которые работают в общинах, где идут боевые действия, и оказывают специализированную медицинскую помощь. В рамках пакета Программы медицинских гарантий медучреждения на территориях активных боевых действий ежемесячно получают дополнительные деньги для формирования фонда оплаты труда: 12 тыс. грн за каждого врача и 9 тыс. грн за каждого среднего и младшего медицинского работника.
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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что студенты-медики будут военнообязанными и будут получать офицерское звание после завершения обучения.
Также Finance.ua писал, что в 2026 году в Украине повысили заработные платы врачам. В частности, доходы работников экстренной медицинской помощи выросли более чем на 10 тыс. грн. по сравнению с прошлым годом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МедицинаДеньги
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