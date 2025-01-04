18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига» — Finance.ua

18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига» Сегодня 19:21 — Казна и Политика

18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига»

Более 50 тысяч 18-летних украинцев уже получили по 908 гривен на приобретение книг благодаря государственной программе «єКнига».

Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

Условия программы

Средства в рамках программы можно использовать для покупки бумажных, электронных или аудиокниг на украинском языке.

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Выплаты будут действовать в течение трех месяцев с момента начисления и доступны для использования в магазинах или на онлайн-платформах, приобщившихся к проекту.

Как воспользоваться программой

Чтобы воспользоваться программой «єКнига», необходимо:

установить приложение «Дія» на смартфон;

открыть специальный счет «Дія.Картки» в одном из банков-участников;

подать заявку через приложение «Дія».

Программа направлена ​​на популяризацию чтения среди молодежи и поддержку украинского книжного рынка.

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Напомним, при расчете жилищных субсидий единовременная помощь «Зимова єПідтримка» и выплаты по программе «Національний кешбек» не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.

Граждане могут расторгнуть сделку и выйти из программы «Національний кешбек», после чего больше не будут получать кэшбек за свои покупки.

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