18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига» — Finance.ua
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18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига»

Казна и Политика
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18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига»
18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига»
Более 50 тысяч 18-летних украинцев уже получили по 908 гривен на приобретение книг благодаря государственной программе «єКнига».
Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

Условия программы

Средства в рамках программы можно использовать для покупки бумажных, электронных или аудиокниг на украинском языке.
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Выплаты будут действовать в течение трех месяцев с момента начисления и доступны для использования в магазинах или на онлайн-платформах, приобщившихся к проекту.

Как воспользоваться программой

Чтобы воспользоваться программой «єКнига», необходимо:
  • установить приложение «Дія» на смартфон;
  • открыть специальный счет «Дія.Картки» в одном из банков-участников;
  • подать заявку через приложение «Дія».
Программа направлена ​​на популяризацию чтения среди молодежи и поддержку украинского книжного рынка.
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Напомним, при расчете жилищных субсидий единовременная помощь «Зимова єПідтримка» и выплаты по программе «Національний кешбек» не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.
Граждане могут расторгнуть сделку и выйти из программы «Національний кешбек», после чего больше не будут получать кэшбек за свои покупки.
По материалам:
Finance.ua
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