18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига» — Finance.ua

18-летние украинцы получили выплаты на приобретение книг в рамках программы «єКнига»
Более 50 тысяч 18-летних украинцев уже получили по 908 гривен на приобретение книг благодаря государственной программе «єКнига».
Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.
Условия программы
Средства в рамках программы можно использовать для покупки бумажных, электронных или аудиокниг на украинском языке.
Выплаты будут действовать в течение трех месяцев с момента начисления и доступны для использования в магазинах или на онлайн-платформах, приобщившихся к проекту.
Как воспользоваться программой
Чтобы воспользоваться программой «єКнига», необходимо:
- установить приложение «Дія» на смартфон;
- открыть специальный счет «Дія.Картки» в одном из банков-участников;
- подать заявку через приложение «Дія».
Программа направлена на популяризацию чтения среди молодежи и поддержку украинского книжного рынка.
Напомним, при расчете жилищных субсидий единовременная помощь «Зимова єПідтримка» и выплаты по программе «Національний кешбек» не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.
Граждане могут расторгнуть сделку и выйти из программы «Національний кешбек», после чего больше не будут получать кэшбек за свои покупки.
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