С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату — Finance.ua
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С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату

Личные финансы
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С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату
С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату
Пенсионеры, пострадавшие в результате аварии и ЧАЭС, могут получить дополнительные выплаты.
Об этом рассказала начальник управления пенсионного обеспечения главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области Татьяна Коваль, передает «Суспільне».
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С 1 января 2025 года некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату. Ее размер составит 2361 грн. Выплаты определили согласно закону Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».
Речь идет о лицах, которые отвечают сразу всем критериям:
  • пенсионеры-чернобыльцы;
  • которые не работают;
  • постоянно проживали в зонах безусловного и добровольного отселения с 1986 по 1993 год.
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В третью зону, или же зону гарантированного добровольного отселения, входят четыре населенных пункта Черкасской области, среди них: поселок Петровская Буда, село Тростянец, Княжа, Чичиркозовка.
В ПФУ указали, что сейчас на этих территориях проживают 653 пенсионера.
«Только они с 1 января 2025 будут получать надбавку к пенсии в размере 2361 грн. Выплата назначена на период действия военного положения», — отметила Коваль.
Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович выразила надежду, что в Украине будет реализована инициатива накопительной пенсионной системы.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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