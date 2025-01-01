С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату — Finance.ua

С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату Сегодня 07:36 — Личные финансы

С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату

Пенсионеры, пострадавшие в результате аварии и ЧАЭС, могут получить дополнительные выплаты.

Об этом рассказала начальник управления пенсионного обеспечения главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области Татьяна Коваль, передает «Суспільне».

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С 1 января 2025 года некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату. Ее размер составит 2361 грн. Выплаты определили согласно закону Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».

Речь идет о лицах, которые отвечают сразу всем критериям:

пенсионеры-чернобыльцы;

которые не работают;

постоянно проживали в зонах безусловного и добровольного отселения с 1986 по 1993 год.

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В третью зону, или же зону гарантированного добровольного отселения, входят четыре населенных пункта Черкасской области, среди них: поселок Петровская Буда, село Тростянец, Княжа, Чичиркозовка.

В ПФУ указали, что сейчас на этих территориях проживают 653 пенсионера.

«Только они с 1 января 2025 будут получать надбавку к пенсии в размере 2361 грн. Выплата назначена на период действия военного положения», — отметила Коваль.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович выразила надежду , что в Украине будет реализована инициатива накопительной пенсионной системы.

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