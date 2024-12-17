Пенсия: кто получит наименьшие выплаты в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсия: кто получит наименьшие выплаты в 2025 году

Казна и Политика
40
Пенсия: кто получит наименьшие выплаты в 2025 году
Пенсия: кто получит наименьшие выплаты в 2025 году
Те, кто совсем не работал или не имеет требуемого стажа, могут оформить социальную пенсию только после 65 лет.
Размер пенсии украинцев определяется на основе их страхового стажа и объема взносов, уплаченных в период трудовой деятельности. Однако если человек не набрал необходимый страховой стаж, он не будет иметь права на пенсию, а может рассчитывать только на социальную помощь. Украинцы, у которых нет достаточного количества страхового стажа для получения пенсии по возрасту или которые вообще никогда не работали, могут рассчитывать на социальную помощь от государства.
Об этом сообщают на портале «Дія».
Социальная пенсия предоставляется при наступлении определенного возраста и выполнении установленных условий. Люди, не имеющие достаточного страхового стажа, могут претендовать на пенсию в зависимости от возраста и продолжительности их трудовой деятельности, в частности:
  • в 60 лет — если есть не менее 31 года стажа;
  • в 63 года — если накоплено от 21 года стажа;
  • в 65 лет — если стаж составляет от 15 лет.
Лица, не имеющие рабочего стажа или не работавшие, могут оформить социальную пенсию только по достижении 65 лет. Размер пенсии соответствует прожиточному минимуму, который в 2024 году составляет 2361 гривну.
Для оформления необходимо обратиться в местные органы социальной защиты. В то же время следует иметь при себе следующие документы:
  • паспорт;
  • справку о страховом стаже из Пенсионного фонда;
  • декларацию о доходах всех членов семьи (справки о доходах прилагаются).
Социальную пенсию могут не назначить, если у заявителя или его семьи есть определенные источники дохода или имущественные ограничения. Основными причинами отказа являются:
  • наличие дохода — заявитель работает, получает другую пенсию, сдает в аренду недвижимость или имеет другие источники дохода;
  • дорогие покупки — кто-то из членов семьи приобрел товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен за последние шесть месяцев;
  • имущество в собственности — у заявителя или членов его семьи есть более одной квартиры или машины;
  • превышение дохода семьи — среднемесячный совокупный доход семьи за последние полгода превышает прожиточный минимум, который в 2024 году составляет 2361 гривну;
  • этот процесс обеспечивает поддержку для тех, кто остался без страхового стажа, но нуждается в минимальных финансовых средствах.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.