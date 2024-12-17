Пенсия: кто получит наименьшие выплаты в 2025 году — Finance.ua

Пенсия: кто получит наименьшие выплаты в 2025 году Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Пенсия: кто получит наименьшие выплаты в 2025 году

Те, кто совсем не работал или не имеет требуемого стажа, могут оформить социальную пенсию только после 65 лет.

Размер пенсии украинцев определяется на основе их страхового стажа и объема взносов, уплаченных в период трудовой деятельности. Однако если человек не набрал необходимый страховой стаж, он не будет иметь права на пенсию, а может рассчитывать только на социальную помощь. Украинцы, у которых нет достаточного количества страхового стажа для получения пенсии по возрасту или которые вообще никогда не работали, могут рассчитывать на социальную помощь от государства.

Об этом сообщают на портале « Дія ».

Социальная пенсия предоставляется при наступлении определенного возраста и выполнении установленных условий. Люди, не имеющие достаточного страхового стажа, могут претендовать на пенсию в зависимости от возраста и продолжительности их трудовой деятельности, в частности:

в 60 лет — если есть не менее 31 года стажа;

в 63 года — если накоплено от 21 года стажа;

в 65 лет — если стаж составляет от 15 лет.

Лица, не имеющие рабочего стажа или не работавшие, могут оформить социальную пенсию только по достижении 65 лет. Размер пенсии соответствует прожиточному минимуму, который в 2024 году составляет 2361 гривну.

Для оформления необходимо обратиться в местные органы социальной защиты. В то же время следует иметь при себе следующие документы:

паспорт;

справку о страховом стаже из Пенсионного фонда;

декларацию о доходах всех членов семьи (справки о доходах прилагаются).

Социальную пенсию могут не назначить, если у заявителя или его семьи есть определенные источники дохода или имущественные ограничения. Основными причинами отказа являются:

наличие дохода — заявитель работает, получает другую пенсию, сдает в аренду недвижимость или имеет другие источники дохода;

дорогие покупки — кто-то из членов семьи приобрел товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен за последние шесть месяцев;

имущество в собственности — у заявителя или членов его семьи есть более одной квартиры или машины;

превышение дохода семьи — среднемесячный совокупный доход семьи за последние полгода превышает прожиточный минимум, который в 2024 году составляет 2361 гривну;

этот процесс обеспечивает поддержку для тех, кто остался без страхового стажа, но нуждается в минимальных финансовых средствах.

Фокус По материалам:

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