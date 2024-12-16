Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году — Finance.ua

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Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году

Казна и Политика
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Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году
Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году
В 2025 году максимальная пенсия расти не будет. Это связано с тем, что прожиточный минимум в следующем году будет оставаться неизменным, сообщается со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы.
В максимальную пенсию «включаются» все надбавки и доплаты. Однако в это значение не входит надбавка отдельным категориям лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной.
Согласно действующему законодательству, максимальную пенсию в Украине могут получать:
  • ученые;
  • государственные служащие;
  • народные депутаты;
  • работники местного самоуправления
Напомним, выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрасти у 80% украинцев.
Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики.
В результате реформы в Украине останутся следующие виды пенсий:
  • пенсия по возрасту;
  • пенсия в связи с утратой кормильца;
  • пенсия по инвалидности — до принятия отдельного законодательного акта о введении страховой выплаты лицам, имеющим устойчивое ограничение трудоспособности, и обеспечению лицам, которым назначены пенсии по инвалидности, более высокого уровня гарантий, чем предусмотрено настоящим Законом;
  • пенсия по выслуге лет до принятия отдельного законодательного акта о внедрении профессиональных пенсионных систем.
Пенсии украинцам, которые уже вышли на пенсию, пересчитают по новому законодательству с учетом балльной системы и прибавят базовую пенсию.
По материалам:
Телеканал 24
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