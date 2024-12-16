Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году — Finance.ua

Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году

В 2025 году максимальная пенсия расти не будет. Это связано с тем, что прожиточный минимум в следующем году будет оставаться неизменным, сообщается со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы.

В максимальную пенсию «включаются» все надбавки и доплаты. Однако в это значение не входит надбавка отдельным категориям лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной.

Согласно действующему законодательству, максимальную пенсию в Украине могут получать:

ученые;

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления

Напомним, выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрасти у 80% украинцев.

Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики.

В результате реформы в Украине останутся следующие виды пенсий:

пенсия по возрасту;

пенсия в связи с утратой кормильца;

пенсия по инвалидности — до принятия отдельного законодательного акта о введении страховой выплаты лицам, имеющим устойчивое ограничение трудоспособности, и обеспечению лицам, которым назначены пенсии по инвалидности, более высокого уровня гарантий, чем предусмотрено настоящим Законом;

пенсия по выслуге лет до принятия отдельного законодательного акта о внедрении профессиональных пенсионных систем.

Пенсии украинцам, которые уже вышли на пенсию, пересчитают по новому законодательству с учетом балльной системы и прибавят базовую пенсию.

Телеканал 24 По материалам:

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