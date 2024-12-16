Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году — Finance.ua

Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году
В 2025 году максимальная пенсия расти не будет. Это связано с тем, что прожиточный минимум в следующем году будет оставаться неизменным, сообщается со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы.
В максимальную пенсию «включаются» все надбавки и доплаты. Однако в это значение не входит надбавка отдельным категориям лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной.
Согласно действующему законодательству, максимальную пенсию в Украине могут получать:
- ученые;
- государственные служащие;
- народные депутаты;
- работники местного самоуправления
Напомним, выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрасти у 80% украинцев.
Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики.
В результате реформы в Украине останутся следующие виды пенсий:
- пенсия по возрасту;
- пенсия в связи с утратой кормильца;
- пенсия по инвалидности — до принятия отдельного законодательного акта о введении страховой выплаты лицам, имеющим устойчивое ограничение трудоспособности, и обеспечению лицам, которым назначены пенсии по инвалидности, более высокого уровня гарантий, чем предусмотрено настоящим Законом;
- пенсия по выслуге лет до принятия отдельного законодательного акта о внедрении профессиональных пенсионных систем.
Пенсии украинцам, которые уже вышли на пенсию, пересчитают по новому законодательству с учетом балльной системы и прибавят базовую пенсию.
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