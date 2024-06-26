17 банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании восстановления энергоинфраструктуры — Finance.ua

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17 банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании восстановления энергоинфраструктуры

Кредит&Депозит
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17 банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании восстановления энергоинфраструктуры
17 банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании восстановления энергоинфраструктуры
17 крупнейших банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Согласно тексту меморандума, банки-подписанты обязуются прилагать усилия по организации доступного кредитования для предпринимателей, реализующих проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.

Кто подписал меморандум

К подписанию совместного меморандума присоединились 17 крупнейших банков Украины, чистые активы которых на 1 мая 2024 года составили более 83% от общих активов всей банковской системы Украины.
В частности, подписантами стали:
Райффайзен Банк, А-Банк, УкрСиббанк, ОТП Банк, МТБ банк, Банк Кредит Днепр, Кредобанк, ПУМБ, Сенс Банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Правэкс-Банк, ПриватБанк, Глобус Банк.
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Подача заявок по льготному кредитованию в направлении энергетики может производиться в любом отделении банков-подписантов или с помощью других каналов, такая заявка будет рассматриваться в приоритетном порядке.

Условия кредитования

Сумма кредита в зависимости от сегмента может составлять от 500 тыс. евро до 25 млн евро.
Собственный взнос клиента должен составлять от 10 до 50% в зависимости от размера проекта. Валютой кредитования для малого и микробизнеса будет гривна, для средних и корпоративных клиентов — при наличии экспорта и достаточности валютных поступлений для покрытия выплат по телу кредита и процентам.
Финансировать будут, в частности, проекты по строительству солнечных, ветровых, биогазовых станций, биомассы, газотурбинных и газопоршневых электростанций, промышленные аккумуляторные батареи, высокоманевренные, накапливаемые, когенерации и т. д. Для ФЛП и малого бизнеса — энерго двери или окна, солнечные панели и т. д.
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Срок кредита будет составлять до 5−7 лет. Территориально льготное кредитование будет осуществляться по всей территории Украины, кроме тех, на которых ведутся или велись боевые действия и оккупированных рф территорий. Стоимость будет зависеть от учетной ставки НБУ.
Кроме того, возможно беззалоговое кредитование для малых проектов микро и малого бизнеса под поручительство. В качестве обеспечения льготного кредита могут выступать: предмет финансирования (имущественные права на объект, оборудование) или альтернативный залог других активов; имущественные права на денежные потоки от существующего бизнеса (как минимум на период имплементации проекта и при отсутствии другого достаточного залога); поручительство владельца или другого бизнеса или корпоративная гарантия. Гарантия МФО; страхование военных рисков (по возможности).
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Источники погашения — денежные потоки от проекта и/или существующего бизнеса; потенциальная экономия затрат от внедрения энергоэффективного оборудования или собственного энергообеспечения.
Возможна отсрочка погашения основной суммы кредита до 6−12 месяцев или до момента ввода объекта в эксплуатацию. Субординация средств, внесенных инициатором проекта на возвратной основе. DSCR, DSRA, CAPEX/Maintenance reserve account, Cash Sweep — в случае необходимости.
По материалам:
Економічна Правда
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