Киев планирует построить две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива — Finance.ua

Киев планирует построить две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива Сегодня 21:30 — Энергетика

Киев планирует построить две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива

Киевская городская государственная администрация планирует построить две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые смогут использовать мусор в качестве топлива.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что Украина живет в условиях энергетического дефицита, враг системными ударами пытается уничтожить существующую энергосистему, лишить страну электроэнергии и газа, поэтому власти должны использовать все пути и возможности, позволяющие продуцировать энергию.

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«На это, собственно, направлена ​​Концепция энергетической устойчивости Киева (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Среди других объектов она предусматривает создание двух ТЭЦ на разных берегах столицы, которые будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов. Для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора.

Отмечается, что Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами, в частности Львова. Представители Киева договорились с львовскими коллегами об обмене опытом для более рационального использования мусора в качестве энергоисточника.

Українські Новини По материалам:

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