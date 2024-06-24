Киев планирует построить две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива — Finance.ua
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Киев планирует построить две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива

Энергетика
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Киев планирует построить две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива
Киев планирует построить две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива
Киевская городская государственная администрация планирует построить две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые смогут использовать мусор в качестве топлива.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что Украина живет в условиях энергетического дефицита, враг системными ударами пытается уничтожить существующую энергосистему, лишить страну электроэнергии и газа, поэтому власти должны использовать все пути и возможности, позволяющие продуцировать энергию.
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«На это, собственно, направлена ​​Концепция энергетической устойчивости Киева (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Среди других объектов она предусматривает создание двух ТЭЦ на разных берегах столицы, которые будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов. Для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора.
Отмечается, что Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами, в частности Львова. Представители Киева договорились с львовскими коллегами об обмене опытом для более рационального использования мусора в качестве энергоисточника.
По материалам:
Українські Новини
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