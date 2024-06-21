С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов — Finance.ua
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С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов

Энергетика
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С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов
С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную единственной теме — энергетической безопасности. Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.
По словам президента, во время заседания заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.
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«Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами», — сообщил Зеленский.
Кроме того, президент ожидает от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.
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«Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне», — добавил глава государства.
Он отметил, что в Украине активно готовятся к следующему отопительному сезону.
«Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились», — резюмировал Зеленский.

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По материалам:
УНН
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