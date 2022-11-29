1 января будет введен электронный аудит для крупных налогоплательщиков — Finance.ua

1 января будет введен электронный аудит для крупных налогоплательщиков Вчера 19:00 — Казна и Политика

Введение э-аудита предполагается с 1 января 2023 года.

Об этом рассказали в Восточном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

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С 1 января 2023 года будет введена обязательная подача крупными налогоплательщиками по запросу контролирующего органа во время проведения проверки стандартного аудиторского файла (SAF-T UA) и его анализ с помощью специализированного программного обеспечения с использованием современных методик аудита.

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Обязательное представление SAF-T UA для всех крупных налогоплательщиков предусмотрено с 1 января 2025 года (при условии принятия соответствующих изменений в налоговое законодательство).

Стандартный аудиторский файл SAF-T UA — это электронный файл стандартизированной структуры, содержащий экспортируемые из исходной системы учета данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также информацию об изменениях в финансово-хозяйственном положении предприятия за определенный период.

Справка Finance.ua:

В парламенте зарегистрировали законопроект, который позволит ФЛП 3-й группы не заморачиваться бухгалтерией: декларации для них будут формироваться автоматически, а налоги будут списываться со счета в банке.

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