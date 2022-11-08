Правительство отменяет налоги на импорт генераторов и аккумуляторов — Finance.ua
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Правительство отменяет налоги на импорт генераторов и аккумуляторов

Энергетика
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Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время речи на заседании правительства.
По словам Шмыгаля, речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях.
Также премьер сообщил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Происходит закупка резервного оборудования, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведутся переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

Что будет с отоплением в Украине

По материалам:
Економічна Правда
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