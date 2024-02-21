1 миллион ВПЛ потеряют выплаты. Омбудсмен просит Кабмин изменить механизм помощи переселенцам — Finance.ua

1 миллион ВПЛ потеряют выплаты. Омбудсмен просит Кабмин изменить механизм помощи переселенцам Сегодня 16:28 — Казна и Политика

1 миллион ВПЛ потеряют выплаты. Омбудсмен просит Кабмин изменить механизм помощи переселенцам

Правительство приняло решение отменить выплаты ВПЛ с 1 марта 2024 года для некоторых категорий переселенцев. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть такое решение.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я обратился к премьер-министру Украины относительно изменений в механизме выплаты пособия на проживание внутренне перемещенных лиц, которые вступят в силу с марта 2024 года. По предварительным оценкам, потенциально 1 миллион ВПЛ может потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, уже пострадавших от войны», — написал Лубинец.

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Он подчеркнул, что для большинства ВПЛ помощь на проживание — единственный источник дохода. «Потеря этой помощи может лишить их доступа к базовым потребностям и жилью», — добавил он.

В обращении Лубинец акцентировал внимание на том, что:

правительство не ввело действенных механизмов для поощрения ВПЛ к трудоустройству;

отмена выплаты пособия может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещение в другие страны;

использование значительных финансовых ресурсов для эвакуации людей из зоны боевых действий становится нерациональным, когда людям отказывают в базовой поддержке после перемещения, что побуждает их возвращаться назад.

«Надеюсь, что правительство пересмотрит изменения помощи ВПО», — подытожил омбудсмен.

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Напомним, с 1 марта в Украине изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — отныне для расчета будет браться совокупный доход всех членов семьи переселенцев.

Теперь для получения помощи будет учитываться совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 грн, то есть четыре прожиточных минимума.

С 1 марта выплаты будут автоматически продлены пенсионерам, людям с инвалидностью, детям-сиротам.

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