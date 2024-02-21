1 миллион ВПЛ потеряют выплаты. Омбудсмен просит Кабмин изменить механизм помощи переселенцам — Finance.ua

1 миллион ВПЛ потеряют выплаты. Омбудсмен просит Кабмин изменить механизм помощи переселенцам
Правительство приняло решение отменить выплаты ВПЛ с 1 марта 2024 года для некоторых категорий переселенцев. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть такое решение.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Я обратился к премьер-министру Украины относительно изменений в механизме выплаты пособия на проживание внутренне перемещенных лиц, которые вступят в силу с марта 2024 года. По предварительным оценкам, потенциально 1 миллион ВПЛ может потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, уже пострадавших от войны», — написал Лубинец.
Читайте также
Он подчеркнул, что для большинства ВПЛ помощь на проживание — единственный источник дохода. «Потеря этой помощи может лишить их доступа к базовым потребностям и жилью», — добавил он.
В обращении Лубинец акцентировал внимание на том, что:
- правительство не ввело действенных механизмов для поощрения ВПЛ к трудоустройству;
- отмена выплаты пособия может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещение в другие страны;
- использование значительных финансовых ресурсов для эвакуации людей из зоны боевых действий становится нерациональным, когда людям отказывают в базовой поддержке после перемещения, что побуждает их возвращаться назад.
«Надеюсь, что правительство пересмотрит изменения помощи ВПО», — подытожил омбудсмен.
Напомним, с 1 марта в Украине изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — отныне для расчета будет браться совокупный доход всех членов семьи переселенцев.
Теперь для получения помощи будет учитываться совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 грн, то есть четыре прожиточных минимума.
С 1 марта выплаты будут автоматически продлены пенсионерам, людям с инвалидностью, детям-сиротам.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью