1,3 млн украинцев воспользовались кешбэком на горючее

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила , что программой «Кешбэк на горючее» уже воспользовались 1,3 млн украинцев.
В рамках этой программы украинцы получают компенсацию: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз.
Читайте также
По текущим ценам это позволяет сэкономить от 2 на литре автогаза и от 11 грн на дизеле. В общем, до 1000 грн кешбэка в месяц.
Полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатить в поддержку Сил обороны Украины.
Читайте также
Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.
В общей сложности программой национальный кешбэк активно пользуются 4,4 млн украинцев. С момента запуска кешбэка на топливо открыто более 200 тысяч новых счетов «Национального кешбэка».
Напомним, программа государственного кешбэка на горючее сейчас стоит бюджету около 20 млн грн в день. Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев. Соболев подчеркнул, что кэшбек является адресным и целевым, а полученные средства граждане используют, в частности для оплаты коммунальных услуг.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
