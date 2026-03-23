Как получить кешбэк на горючее в ПриватБанке
С 20 марта украинцы смогут получать кешбэк за покупку горючего на автозаправках.
Как это могут сделать клиенты ПриватБанка, пишет пресс-служба банка.
Сумма компенсации
Клиенты банка, пользующиеся картой «Национальный кешбэк» ПриватБанка и Mastercard, смогут автоматически получать от 5% до 15% компенсации, что позволит экономить от 2 до 11 грн на каждом литре горючего.
Размер кешбэка на горючее составляет 15% - за дизельное топливо, 10% - за бензин и 5% - за автогаз.
Максимальная сумма кешбэка за горючее составляет до 1000 грн в месяц на человека.
Общий лимит в программе «Национальный кешбэк» остается неизменным — до 3 000 грн в месяц за все покупки.
Что нужно сделать
Для пользователей карт «Национальный кешбэк» ПриватБанка, которые уже активировали программу «Национальный кешбэк» в Действии, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.
Начисление кэшбека на горючее будет производиться автоматически при оплате на АЗС картой, подключенной к программе. Накопленный кешбэк будет отображаться в приложении «Действие».
У кого нет карты
Для новых участников нужно только бесплатно открыть цифровую карточку «Национальный кешбэк» в Приват24 за несколько кликов.
Напомним, часть потраченных денег будут возвращать на специальную карту, после чего их можно будет использовать для оплаты украинских товаров и услуг.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала детали программы Кешбэк на горючее для украинцев. Во время заправки на АЗС граждане смогут получать часть потраченных денег обратно.
Размер компенсации составит:
- 15% кешбэка на дизельное топливо;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе. Выплаты планируют осуществлять через программу «Национальный кешбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.
В то же время, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает кешбэк на горючее неэффективным с экономической точки зрения.
По его словам, фактически налогоплательщики, включая самых бедных, начнут сбрасываться на бензин для всех автомобилистов.
«Деньги на такую компенсацию могут брать из резервного фонда бюджета, который в военное время предназначен для непредвиденных расходов, например, на восстановление критической инфраструктуры после атак», — пишет он.
