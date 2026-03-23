Как получить кешбэк на горючее в ПриватБанке Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как получить кешбэк на горючее в ПриватБанке

С 20 марта украинцы смогут получать кешбэк за покупку горючего на автозаправках.

Как это могут сделать клиенты ПриватБанка , пишет пресс-служба банка.

Сумма компенсации

Клиенты банка, пользующиеся картой «Национальный кешбэк» ПриватБанка и Mastercard, смогут автоматически получать от 5% до 15% компенсации, что позволит экономить от 2 до 11 грн на каждом литре горючего.

Размер кешбэка на горючее составляет 15% - за дизельное топливо, 10% - за бензин и 5% - за автогаз.

Максимальная сумма кешбэка за горючее составляет до 1000 грн в месяц на человека.

Общий лимит в программе «Национальный кешбэк» остается неизменным — до 3 000 грн в месяц за все покупки.

Что нужно сделать

Для пользователей карт «Национальный кешбэк» ПриватБанка, которые уже активировали программу «Национальный кешбэк» в Действии, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

Начисление кэшбека на горючее будет производиться автоматически при оплате на АЗС картой, подключенной к программе. Накопленный кешбэк будет отображаться в приложении «Действие».

У кого нет карты

Для новых участников нужно только бесплатно открыть цифровую карточку «Национальный кешбэк» в Приват24 за несколько кликов.

Напомним, часть потраченных денег будут возвращать на специальную карту, после чего их можно будет использовать для оплаты украинских товаров и услуг.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала детали программы Кешбэк на горючее для украинцев.

Размер компенсации составит:

15% кешбэка на дизельное топливо;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе. Выплаты планируют осуществлять через программу «Национальный кешбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.

В то же время, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает кешбэк на горючее неэффективным с экономической точки зрения.

По его словам, фактически налогоплательщики, включая самых бедных, начнут сбрасываться на бензин для всех автомобилистов.

«Деньги на такую ​​компенсацию могут брать из резервного фонда бюджета, который в военное время предназначен для непредвиденных расходов, например, на восстановление критической инфраструктуры после атак», — пишет он.

