Правоохоронці радять, як уберегтись від кишенькових крадіїв — Finance.ua

Правоохоронці радять, як уберегтись від кишенькових крадіїв Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

Правоохоронці радять, як уберегтись від кишенькових крадіїв, Фото: freepik

Кишенькові крадіжки — явище не нове. Злодії діють не лише в громадському транспорті, а й у супермаркетах та на ринках.

У патрульній поліції Запорізької області розповіли , як уберегти себе від кишенькових крадіїв.

Для того, щоб захиститися від кишенькових злодіїв, правоохоронці радять:

носіть сумку тільки попереду і в застебнутому вигляді;

не демонструйте незнайомим людям наявні у вас кошти, дорогі телефони та інші гаджети;

сидячи в кафе, не залишайте гаманець або інші цінні речі в кишенях одягу, навіть якщо вона висить на спинці вашого стільця;

перебуваючи біля каси самообслуговування, не залишайте особисті речі в кошиках і візках для покупок.

У поліції зазначають: не втрачайте з поля зору особисті речі. Адже трапляються ситуації, коли роблять підміну ваших сумок, портфелів, портмоне на власні.

Також варто звертати увагу на осіб, що оточують вас. Якщо одна й та сама людина неодноразово зустрічається вам, придивляється до ваших речей або іншим чином викликає підозру, намагайтесь триматися від нього подалі.

«У разі, якщо ви стали жертвою кишенькової крадіжки, негайно повідомте про те, що трапилося в поліцію. Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів знайти злодія і повернути ваші цінності», — кажуть у поліції.

Нагадаємо, у Держспецзвʼязку повідомили , що більше половини шахрайських сайтів походять із росії, тому українцям слід ретельно перевіряти сайти, на яких вони вводять свої дані, щоб уникнути фішингових атак.

Для безпеки радять обов’язково перевіряти адресу сайту, протокол (http або https), а також переходити на сайти через пошукову систему та перевіряти інформацію з офіційних джерел.

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