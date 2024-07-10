У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових — Finance.ua

У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових Сьогодні 08:30 — Кримінал

У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових, Фото: gp.gov.ua

У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих військових.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.

Фото: gp.gov.ua

Серед учасників групи був айтівець, який змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

У подальшому підозрювані знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки.

Фото: gp.gov.ua

Наразі встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків — майже 1,5 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, військовий одяг та екіпірування, чорнові записи.

Наразі всім учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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