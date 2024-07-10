У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових — Finance.ua
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У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових

Кримінал
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У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових
У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових, Фото: gp.gov.ua
У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих військових.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Серед учасників групи був айтівець, який змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.
У подальшому підозрювані знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Наразі встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків — майже 1,5 млн грн.
Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, військовий одяг та екіпірування, чорнові записи.
Наразі всім учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
За матеріалами:
Finance.ua
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