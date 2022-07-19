Звідки беруться кошти на виплату гарантованого відшкодування — пояснення ФГВФО — Finance.ua

Звідки беруться кошти на виплату гарантованого відшкодування — пояснення ФГВФО Вчора 09:02 — Кредит&Депозит

Звідки беруться кошти на виплату гарантованого відшкодування — пояснення ФГВФО

Головним джерелом фінансування виплат гарантованого відшкодування є банки-учасники, за рахунок яких наповнюється накопичувальний рахунок Фонду.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Усі банки України є учасниками системи гарантування вкладів, тому згідно із Законом „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ на регулярній основі сплачують внески до Фонду», — сказано в повідомленні.

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Система гарантування вкладів не фінансується державним бюджетом. Внески банків-учасників накопичуються на рахунку Фонду.

На накопичувальному рахунку Фонду має бути не менше 2,5% суми гарантованих Фондом коштів вкладників банків-учасників у межах суми відшкодування.

Якщо один з банків-учасників банкрутує, для виплати гарантованого відшкодування його вкладникам Фонд спрямовує кошти з накопичувального рахунку.

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Станом на 1 липня 2022 року сума коштів, акумульованих Фондом, склала 20,2 млрд грн.

«Цей механізм схожий на страховий поліс, коли людина робить до страхової компанії внески, а у разі настання страхового випадку отримує визначену договором компенсацію», — пояснюють у Фонді.

У випадку з банками страховий випадок настає, коли банк визнається неплатоспроможним або НБУ відкликає його ліцензію. Саме тому у багатьох країнах світу організації, подібні Фонду гарантування вкладів, називаються фондами чи агентствами страхування депозитів.

Довідка Finance.ua:

на час воєнного стану та трьох місяців після його завершення запроваджується 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із відсотками, якщо це був депозит);

якщо у період дії цієї норми розпочнеться процедура виведення з ринку якогось із банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам усю суму вкладу разом із нарахованими відсотками;

через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.

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