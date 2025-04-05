Зростання в будівництві та промисловості сповільнилося: коли вдасться досягти довоєнних показників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання в будівництві та промисловості сповільнилося: коли вдасться досягти довоєнних показників

Казна та Політика
20
Зростання в будівництві та промисловості сповільнилося: коли вдасться досягти довоєнних показників
Зростання в будівництві та промисловості сповільнилося: коли вдасться досягти довоєнних показників, Фото: freepik
Державна служба статистики України оприлюднила підсумки роботи трьох з чотирьох основних сфер реального сектору економіки за 2024 рік.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Читайте також
Він наголосив, сталося це з майже двомісячним запізненням (порахувати мали до кінця січня).

Основні показники

Транспорт. Перевезення вантажів зросли на 7,8%, пасажирів — на 6,8%, вантажообіг — на 13,0%, пасажирообіг — на 10,1% (у 2023 році було +3,4%, +27,3%, -2,0%, +26,5% відповідно).
За словами Гетманцева, у вантажному сегменті ситуацію покращили, а от у пасажирському — пригальмували.
Читайте також
Щодо будівництва, обсяги зросли на 15,5% (у 2023 році — на 25,0%). А ось у промисловості виробництво збільшилось на 3,6% (у 2024 році — на 6,8%).

Ризики уповільнення відновлення

Депутат зауважив, скорочення темпів відновлення (особливо у двох останніх секторах) викликає тривогу.
«Якщо за збереження досягнутих минулого року показників будівельна галузь зможе вийти на довоєнні обсяги у 2029 році, то промисловість — тільки через десятиліття, у 2035 році», — зазначив Гетманцев.
Читайте також
На його думку, Мінекономіки потрібно внести серйозні корективи у свою іміджеву програму «Зроблено в Україні», адже державі вкрай потрібно прискорення, а не уповільнення відновлення ключових її секторів.

Довідка Finance.ua:

  • за прогнозом НБУ, інфляція досягне піку навесні 2025 року, після чого почне знижуватися. На кінець 2025 року очікується, що інфляція сповільниться до 7%, а у 2026 році — до цілі Національного банку в 5%;
  • інфляція в Україні ймовірно збільшиться після завершення війни, оскільки швидке економічне відновлення після кризових явищ зазвичай супроводжується інфляційними процесами.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems