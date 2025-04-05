Зростання в будівництві та промисловості сповільнилося: коли вдасться досягти довоєнних показників — Finance.ua

Зростання в будівництві та промисловості сповільнилося: коли вдасться досягти довоєнних показників Сьогодні 08:09 — Казна та Політика

Зростання в будівництві та промисловості сповільнилося: коли вдасться досягти довоєнних показників, Фото: freepik

Державна служба статистики України оприлюднила підсумки роботи трьох з чотирьох основних сфер реального сектору економіки за 2024 рік.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він наголосив, сталося це з майже двомісячним запізненням (порахувати мали до кінця січня).

Основні показники

Транспорт. Перевезення вантажів зросли на 7,8%, пасажирів — на 6,8%, вантажообіг — на 13,0%, пасажирообіг — на 10,1% (у 2023 році було +3,4%, +27,3%, -2,0%, +26,5% відповідно).

За словами Гетманцева, у вантажному сегменті ситуацію покращили, а от у пасажирському — пригальмували.

Читайте також Яку інформацію з 1 березня 2025 року отримує Податкова: деталі

Щодо будівництва, обсяги зросли на 15,5% (у 2023 році — на 25,0%). А ось у промисловості виробництво збільшилось на 3,6% (у 2024 році — на 6,8%).

Ризики уповільнення відновлення

Депутат зауважив, скорочення темпів відновлення (особливо у двох останніх секторах) викликає тривогу.

«Якщо за збереження досягнутих минулого року показників будівельна галузь зможе вийти на довоєнні обсяги у 2029 році, то промисловість — тільки через десятиліття, у 2035 році», — зазначив Гетманцев.

Читайте також Промислова інфляція в Україні перевищує загальну більш ніж удвічі

На його думку, Мінекономіки потрібно внести серйозні корективи у свою іміджеву програму «Зроблено в Україні», адже державі вкрай потрібно прискорення, а не уповільнення відновлення ключових її секторів.

Довідка Finance.ua:

за прогнозом НБУ, інфляція досягне піку навесні 2025 року, після чого почне знижуватися. На кінець 2025 року очікується, що інфляція сповільниться до 7%, а у 2026 році — до цілі Національного банку в 5%;

інфляція в Україні ймовірно збільшиться після завершення війни, оскільки швидке економічне відновлення після кризових явищ зазвичай супроводжується інфляційними процесами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.