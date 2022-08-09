Зовнішньої підтримки поки недостатньо для підтримки міжнародних резервів – перший заступник глави НБУ — Finance.ua

Зовнішньої підтримки поки недостатньо для підтримки міжнародних резервів – перший заступник глави НБУ Вчора 16:15 — Казна та Політика

Зовнішньої підтримки поки недостатньо для підтримки міжнародних резервів – перший заступник глави НБУ

Фінансова підтримка всього світу, попри її безпрецедентність, поки що недостатня для того, щоб утримувати незмінними міжнародні резерви України.

Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на онлайн-зустрічі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

За її словами, з початку воєнного стану НБУ продали трохи більше ніж $14 млрд із резервів країни, а в період із початку року ця цифра перевищує $16 млрд, тоді як Україна отримала від міжнародних партнерів $13,7 млрд.

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«Звісно, у нас є величезне сподівання на експорт зерна, який наразі відбувається, що він допоможе нам покращити ситуацію. Однак війна на сьогодні вже демонструє затяжний характер. Ми розуміємо, що нам необхідно мати джерела фінансування, тому ми дуже акуратні щодо наших резервів», — зазначила Рожкова.

Вона наголосила, що заходи, які вживає НБУ, демонструють позитивний результат. Наприклад, останнє рішення прив’язати гривню до ринкового курсу долара вже показало, що тиск на резерви знижується. Якщо до цього моменту банки в середньому купували $100 млн у власну позицію через компенсацію розрахунків за картками тощо, то після 22 липня ця сума скоротилася майже втричі.

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Якщо до 21 липня клієнтські операції були дефіцитними й попит на валюту з боку клієнтів перевищував пропозицію на $60 млн щодня, то після цього рішення вже видно позитивне сальдо. Нехай невелике, проте воно вже є і вже видно збільшення продажу експортного виторгу.

За словами Рожкової, економіка країни поступово пристосовується, змінюючи якісь пріоритети. Багато підприємств переходять на державні замовлення, які забезпечують стратегічні потреби держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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