Зміни на ринку праці Польщі: хто стає заміною українським трудовим мігрантам — Finance.ua
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Зміни на ринку праці Польщі: хто стає заміною українським трудовим мігрантам

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Зміни на ринку праці Польщі: хто стає заміною українським трудовим мігрантам
Зміни на ринку праці Польщі: хто стає заміною українським трудовим мігрантам
Українці все ще є основною групою на польському ринку праці, але їх місце дедалі частіше займають іммігранти з інших країн.
Про це повідомляє Polskie Radio.

Громадян з яких країн побільшало

Зазначається, що за останні роки найбільше зростання зайнятості зафіксовано серед колумбійців, непальців та аргентинців.
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Працівники з Азії та Південної Америки заповнюють прогалини в таких секторах Польщі, як промислове виробництво, сільське господарство та будівництво, якими раніше займалися переважно українці.

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У 2023 році було видано понад 275 тис. дозволів на роботу для громадян Азії та Латинської Америки, що означає п’ятикратне збільшення порівняно з 2019 роком.
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Видання пише, що більшість українців шукають кращих умов праці в інших європейських країнах. Наприклад, в Німеччині та Чехії.
Внаслідок чого у Польщі з’явилося більше вакансій, здебільшого на сезонні та фізичні посади.
Нагадаємо, Мацей Дущик, заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Польщі, зазначив, що зараз у Польщі налічується 2,5 млн іноземців. 10 років тому мігрантів у країні налічувалося 100 тисяч.
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