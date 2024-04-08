Зміни для українців в Польші: що планує польський уряд — Finance.ua

Зміни для українців в Польші: що планує польський уряд Сьогодні 20:00

Зміни для українців в Польші: що планує польський уряд

У вівторок, 2 квітня, на сторінці Канцелярії Голови Ради Міністрів було опубліковано інформацію про заплановані зміни до «Спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку з війною у цій країні». Передбачається, що термін дії закону (і відповідно термін легального перебування українців у Польщі) буде продовжено до 30 вересня 2025 року, а новелізація вступить в дію з 1 липня 2024 року.

Про це пише naszwybir.pl

Що передбачається

Зміни передбачають скасування одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих і програми «40 злотих на добу», спрощення механізму отримання дозволів на тимчасове проживання для українців, зміни в питанні отримання і володіння номера PESEL зі статусом UKR, а також низку нововведень в галузі освіти.

Планується, що ще у квітні спецзакон потрапить на розгляд до Сейму. Розповідаємо детальніше про заплановані зміни.

На сьогодні термін легального перебування українців у Польщі продовжено до 30 червня 2024 року. Запропоновані зміни до спецзакону передбачають, що термін його дії (і відповідно термін легального перебування українських втікачів від війни) буде продовжено до 30 вересня 2025 року, а самі зміни вступлять в дію 1 липня 2024 року. Законотворці планують ще у квітні представити законопроєкт на розгляд у Сеймі.

Новелізація закону передбачає продовження низки старих механізмів допомоги українцям, які будуть діяти до 30 вересня 2025 року, а саме:

легальності перебування на території Польщі тих громадян України, які прибули до країни, рятуючись від війни — тут йдеться про осіб, які отримали номер PESEL зі статусом UKR;

термін, протягом якого дозволяється тимчасове використання будівель для колективного проживання громадян України;

термін дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, що були видані громадянам України та термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року;

продовження доступу до соціальних програм, зокрема «Родина 800+», та ринку праці для всіх українців;

продовження часу, протягом якого громадяни України, які здобули кваліфікацію лікаря або лікаря-стоматолога, медсестри або акушерки за межами Європейського Союзу, можуть отримати дозвіл на професійну діяльність за спрощеною процедурою.

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Законотворці запланували низку нововведень у спецзаконі, які мають змінити механізм допомоги українцям та стабілізувати на довший час умови їхнього перебування у Польщі.

Спрощення механізму для отримання карти тимчасового перебування

Найголовнішою зміною, яка має увійти в життя з початку 2025 року є можливість особам з PESEL UKR отримати дозвіл на тимчасове проживання на 3 роки. Проєкт передбачає, що зміна статусу буде можлива для громадян України, які:

доповнять та оновлять усі необхідні дані у базі PESEL UKR в управлінні гміни чи міста;

подадуть електронну заяву на ім'я воєводи;

матимуть активний статус PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року та на момент подання заяви;

служби, які відповідають за безпеку Польщі, не висунуть жодних заперечень щодо зміни статусу перебування іноземця.

Після успішного завершення процедури особа отримає карту тимчасового перебування з приміткою «раніше перебував під тимчасовим захистом».

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Зміна буде добровільною, а люди самостійно обиратимуть те, що їм краще.

«Буде можливість вибору: чи особа хоче залишитися під тимчасовим захистом PESEL UKR, чи хоче отримати дозвіл на тимчасове проживання. Без жодного примусу. Особа має вибрати те, що буде кориснішим для неї», зауважив міністр.

Для українців буде створена окрема система отримання дозволів на тимчасове проживання, які будуть видаватися не воєводськими управліннями, «де є великі черги», а окремими органами, що має сприяти швидкій видачі дозволів.

Сатус людини юридично зміниться лише тоді, коли вона особисто прийде і забере дозвіл на тимчасове проживання. До цього моменту вона перебуватиме під тимчасовим захистом.

Позитивні зміни

Олександр Пестриков вважає, що це одна з найпозитивніших змін у спецзаконі для українських біженців. «Особливо приємні відчуття у наших співробітників викликало рішення надати можливість всім бенефіціантам закону отримати карту перебування. В січні ми підготували спеціальне звернення до Ради Міністрів про необхідність розширення доступу до карти перебування тільки для деяких категорій біженців, отже, виходить, що ми отримали навіть більше, ніж просили», — підкреслив представник Українського дому.

Які програми приберуть

скасування одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих для громадян України, які вперше приїхали до Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України;

злотих для громадян України, які вперше приїхали до Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України; зміна системи покриття витрат за проживання та харчування у центрах тимчасового розміщення особами, які там проживають. Введення часткової оплати за проживання у центрах тимчасового перебування для осіб, які отримують допомогу «Родина 800+»;

скасування програми «40 злотих на добу» для власників малих осередків, що безплатно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України.

Освіта: що нового

продовження з 24 до 36 місяців періоду, коли українські учні можуть відвідувати додаткові безплатні уроки польської мови у школах;

відновлення дозволів на виконання професійної роботи українським психологам, які проживають на території Польщі та мають відповідну освіту, отриману в Україні;

епізодичне звільнення українських учнів від обов’язку складати іспит восьмикласника у 2024/2025 навчальному році (у такому випадку оцінка з польської мови, зазначена в атестаті про закінчення початкової школи, буде конвертована в бал за екзамен);

скасування вимоги про обов’язок підтвердження рівня знання польської мови офіційним документом у разі працевлаштування іноземця на посаду асистента вчителя чи міжкультурного асистента.

Зауважимо, що у рамах роботи над спецзаконом також плануються зміни щодо освітнього обов’язку українських дітей, які з 1 вересня 2024 року повинні будуть відвідувати польські школи.

PESEL зі статусом UKR:

новоприбулі особи з України зможуть отримати номер PESEL зі статусом UKR лише за наявності дійсного закордонного паспорта;

особи, які раніше отримали PESEL UKR на підставі іншого документу ніж дійсний закордонний паспорт, повинні будуть актуалізувати свої дані та представити дійсний паспорт;

зниження верхньої вікової межі для неповнолітніх, які не зобов’язані особисто з’являтися до органу самоврядування при подачі заяви на отримання номера PESEL зі статусом UKR з 12 років до 6 років;

запровадження обов’язкового зняття відбитків пальців для бази даних при отриманні PESEL UKR у дітей, які досягли 6-річного віку.

У вівторок, 9 квітня, відбудеться круглий стіл під час якого міністерство вислухає пропозиції та уваги до законопроєкту від різноманітних громадських організацій, а також обговорить можливості його удосконалення.

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