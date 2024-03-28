Україна і Польща на урядових консультаціях обговорили ситуацію на кордоні та агроторгівлю: про що домовилися — Finance.ua

Україна і Польща на урядових консультаціях обговорили ситуацію на кордоні та агроторгівлю: про що домовилися Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Україна і Польща на урядових консультаціях обговорили ситуацію на кордоні та агроторгівлю: про що домовилися, Фото: kmu.gov.ua

Україна та Польща провели у Варшаві урядові консультації з метою врегулювання зокрема таких питань, як ситуація на кордоні, торгівля сільськогосподарською продукцією, повідомили в пресслужбі уряду.

Українсько-польські урядові консультації відбулися у Варшаві 28 березня. Делегацію від України очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна та Польща — стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва», — наголосив очільник українського уряду.

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Шмигаль повідомив, що урядові команди обох держав обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у співпраці. «Зокрема, велику увагу було приділено таким складним темам, як ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі, а також визначено напрямок вирішення цих питань», — вказали в уряді.

«Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з росії та білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», — зазначив прем'єр.

Він наголосив, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу.

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«Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань», — вказав Шмигаль.

За підсумками міжурядових консультацій була ухвалена спільна заява

Зокрема, у ній вказано, що сторони:

визнали, що торгівля має бути збалансованою та взаємовигідною для сільськогосподарських виробників у Республіці Польща та Україні;

підкреслили, що обидві сторони вже доклали багато зусиль для встановлення справедливих правил торгівлі агропродовольчою продукцією між Республікою Польща та Україною, і що потрібен подальший ефективний діалог на основі взаєморозуміння;

домовилися вжити подальші кроки у пошуку взаємовигідних рішень, таких як верифікація та система контролю, для торгівлі агропродовольчими товарами; міністри, відповідальні за сільське господарство та торгівлю обох сторін, продовжуватимуть свою налагоджену співпрацю з цих питань;

погодилися, що План дій щодо Шляхів солідарності мав значний успіх у забезпеченні безперешкодного транзиту українських товарів територією ЄС в умовах триваючої повномасштабної російської агресії та серйозних логістичних проблем;

підтвердили свою готовність укласти угоду про забезпечення контролю на спільних прикордонних пунктах пропуску та співпрацю контролюючих органів, після її схвалення Комісією ЄС, з метою запуску обміну логістичними даними в окремих дорожніх пунктах пропуску, для створення та підтримки транспортної мережі, що відповідає потребам, в тому числі, шляхом реалізації скоординованих інфраструктурних проектів;

домовилися внести зміни до міжурядової угоди від 9 вересня 2015 року щодо продовження терміну оплати контрактів на 8 років з метою продовження виконання контрактів, а також збільшення обсягу та якості перетину польсько-українського державного кордону.

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