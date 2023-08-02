Зі столиці на закарпатський напрямок будуть курсувати додаткові рейси — Finance.ua
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Зі столиці на закарпатський напрямок будуть курсувати додаткові рейси

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Зі столиці на закарпатський напрямок будуть курсувати додаткові рейси
Зі столиці на закарпатський напрямок будуть курсувати додаткові рейси
У звʼязку з популярністю закарпатського напрямку Укрзалізниця призначила додаткові потяги за сполученням Київ — Ужгород та Київ — Вінниця.
Про це сказано в повідомленні компанії в Telegram.
Укрзалізниця призначає додатковий поїзд № 223/224 сполученням Київ — Ужгород. Поїзд курсуватиме з 4 серпня по парних числах, з Києва о 16:07 та з Ужгорода о 18:29. Час прибуття до Києва — 8:07, до Ужгорода — 10:46.
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Також додатковий рейс буде на сполученні Київ-Вінниця. Регіональний поїзд № 765/766 відправлятиметься з Києва 5, 6, 12 та 13 серпня о 7:55 та прибуватиме до Вінниці о 11:35. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по тих же датах о 12:50 та прибуватиме до Києва о 16:45.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим № 227/228 поїздом з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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