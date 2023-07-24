«Укрзалізниця» попередила про зміни в маршруті потяга Київ-Відень — Finance.ua
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«Укрзалізниця» попередила про зміни в маршруті потяга Київ-Відень

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У зв’язку з частими збоями в русі потягів в Угорщині компанія «Укрзалізниця» оголосила про скорочення маршруту потяга Київ-Відень.
Про це повідомляє Telegram-канал «Укрзалізниці».
Як повідомили в компанії, тепер фінальною станцією прямування вагонів знову стане Будапешт. У зв’язку з цим пасажирам потяга з Відня до Києва треба буде дістатися свого місця з додатковою пересадкою.
Таке рішення в «Укрзалізниці» пояснили тим, що останнім часом колеги з угорських та австрійських залізниць з різних причин допускають запізнення поїздів. Через це надалі причіпні вагони, які слідують маршрутом Київ-Відень-Київ також запізнюються.
«Це ламає розклад руху та підв'язку перепричепок наших вагонів одразу в обидвох напрямках. Як результат — вагони прибувають із запізненням на кінцеві станції, а у випадку значного запізнення вагони можуть слідувати лише до/зі станції Будапешт-Келеті», — сказано у повідомленні.
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Однак «Укрзалізниця» вже підготувала необхідні зміни до розкладу руху. Вони дозволять запобігти ситуаціям із запізненням вагонів.
Який план дій у випадку спізнень:
  • Якщо ви прямуєте до Відня, а вагон через спізнення завершує маршрут у Будапешті, пересідайте з вашим квитком на будь-який поїзд до Відня, які відправляються щогодини зі станції Будапешт-Келеті. Це та ж станція, до якої прибувають вагони з Києва.
  • Якщо ви у Відні, а вагон Відень — Київ через затримку завершив поїздку в Будапешті - не хвилюйтесь: вагони до Києва відправляються разом з поїздом EC 149 «Хортобадь» Відень — Захонь, але будуть причеплені не у Відні, а у Будапешті.
Отже, у Відні ви можете сісти з квитками до Києва на поїзд EC 149 «Хортобадь» Відень — Захонь, який відправляється о 16:42 та проїхати ним до Будапешта. Там пересідайте у прямі вагони до Києва, які будуть причеплені до поїзда у Будапешті.
Зауважимо, що в таких випадках для проїзду між Будапештом та Віднем жодних додаткових оплат чи квитків не потрібно. Право на поїздку дає квиток в український вагон. Гарантоване сидяче місце за бажанням можна придбати додатково, але і без резервації ви можете скористатися будь-яким місцем у поїзді, допоки воно вільне.
Час поїздки між Віднем та Будапештом — 2,5 години.
За матеріалами:
РБК-Україна
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