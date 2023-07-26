«Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим поїздом з Києва до Ясіні — Finance.ua

«Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим поїздом з Києва до Ясіні
АТ «Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим № 227/228 поїздом з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні.
Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, починаючи з 6 серпня, новий поїзд № 227/228 відправлятиметься з Києва по парних днях о 21:42, Яремче
09:16—09:19, Татарів-Буковель 09:51—09:53, Ворохта 10:05—10:07, прибуття у Ясіню о 10:46.
Зворотно, починаючи з 7 серпня, відправлення з Ясіні по непарних днях о 16:54, Ворохта
17:34—17:39, Татарів-Буковель 17:50—17:54, Яремче 18:26—18:30, прибуття до Києва о 08:10 (по 16.08), 10:33 (з 18.08 по 12.09).
Квитки на всі ці рейси вже можна придбати в застосунку УЗ, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
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