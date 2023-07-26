«Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим поїздом з Києва до Ясіні — Finance.ua

«Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим поїздом з Києва до Ясіні Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

АТ «Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим № 227/228 поїздом з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні.

09:16—09:19 , Татарів-Буковель 09:51—09:53 , Ворохта 10:05—10:07 , прибуття у Ясіню о 10:46. Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram , починаючи з 6 серпня, новий поїзд № 227/228 відправлятиметься з Києва по парних днях о 21:42, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта, прибуття у Ясіню о 10:46.

Зворотно, починаючи з 7 серпня, відправлення з Ясіні по непарних днях о 16:54, Ворохта 17:34—17:39 , Татарів-Буковель 17:50—17:54 , Яремче 18:26—18:30 , прибуття до Києва о 08:10 (по 16.08), 10:33 (з 18.08 по 12.09).

Квитки на всі ці рейси вже можна придбати в застосунку УЗ, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

УНІАН За матеріалами:

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