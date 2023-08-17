Жителям Києва погодили виплату близько 13 млн грн на відновлення пошкодженого житла — Finance.ua
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Жителям Києва погодили виплату близько 13 млн грн на відновлення пошкодженого житла

Нерухомість
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Жителям Києва погодили виплату близько 13 млн грн на відновлення пошкодженого житла
Жителям Києва погодили виплату близько 13 млн грн на відновлення пошкодженого житла
У Києві погодили рішення про виплату приблизно 13 млн грн за програмою «єВідновлення».
Про це повідомив директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Борис Работнік у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
Він повідомив, що 15 травня у столиці створено Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.
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Станом на 16 серпня Комісією взято в обробку понад 787 заявок за програмою «єВідновлення». Розпорядженнями Київської міської військової адміністрації затверджено 600 рішень Комісії на загальну суму близько 13 млн грн.
Максимальна сума компенсації на відновлення одного об'єкта — до 200 тис. грн. Отримані кошти власники пошкодженого житла можуть витратити на будівельні матеріали або послуги підрядників у магазинах і компаніях-учасниках.
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Нагадаємо, 10 травня стартувала програма «єВідновлення». Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла.
Із 1 серпня 2023 року, коли було запущено механізм компенсації за знищене житло, вже подано понад 1400 заяв.
До програми доєднались Ощадбанк, «Банк Восток» та «Банк Кліринговий Дім».

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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