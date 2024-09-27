Жолнович анонсувала запуск цифрового проєкту «єПотенціал» — Finance.ua

Жолнович анонсувала запуск цифрового проєкту «єПотенціал» Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович анонсувала запуск цифрового проєкту «єПотенціал».

«Цю нову програму або нову візію ми назвали „єПотенціал“. Бо найважливіше — це зберегти потенціал людини і дати можливість незалежно від травми чи хвороб максимально реалізовувати свій потенціал. Для цього нам важливі цифрові рішення», — сказала вона на форумі про цифровізацію соціальної сфери Global Digital Social Forum 2024: Empower community у п’ятницю в Києві.

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За словами заступника міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтина Кошеленка, для реалізації проєкту «єПотенціал» буде об’єднано роботу двох систем.

Зокрема, в Електронній системі охорони здоров’я здійснюватиметься оцінка обмежень життєдіяльності та здоров’я лікарем, а також створюватиметься реабілітаційний план, а далі немедичні дані передаватимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, де в автоматичному режимі фіксуватимуть соціальну оцінку та інформацію про соціальну підтримку.

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«Це тільки частина картини, тому що ми точно об’єднаємося із системами інших органів державної влади, які допоможуть додатково залучити людину до процесів дозвілля, фізкультури, спорту, працевлаштування більш широко, ніж це бачать два міністерства (Мінсоцполітики та МОЗ. — Ред.)», — підсумував він.

Як повідомлялося, раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Мінсоцполітики, МОЗ та Мінекономіки запускають програму «єПотенціал» для переходу людини з охорони здоров’я в соціальну й економічну сферу, у межах якої всі послуги надаватимуть автоматично одразу без додаткових статусів.

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