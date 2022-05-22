Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, — Гетманцев

Вчора 13:31 — Валюта

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначає, що жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає.

Про це він написав у Telegram.

«Жодних фінансово-економічних підстав для зростання курсу немає. І не буде. Якщо ми не гратимемо в популізм і згадаємо, що в країні війна», — написав він у відповідь на заяви депутата Ярослава Железняка про те, що долар може подорожчати до 40 UAH/USD.

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Інших деталей Гетманцев не повідомив.

Нагадаємо, раніше Железняк заявив , що готівковий курс долара по 40 грн — це лише питання часу, причому нетривалого, можливо, близько тижня.

Причинами такого стрибка є заблокований український експорт та нестача грошей. Це означає, що НБУ доведеться увімкнути друкарський верстат, що підштовхне інфляцію.

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