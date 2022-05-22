Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначає, що жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає.
Про це він написав у Telegram.
«Жодних фінансово-економічних підстав для зростання курсу немає. І не буде. Якщо ми не гратимемо в популізм і згадаємо, що в країні війна», — написав він у відповідь на заяви депутата Ярослава Железняка про те, що долар може подорожчати до 40 UAH/USD.