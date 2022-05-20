Доллар в Украине вскоре будет по 40 грн — Finance.ua

Доллар в Украине вскоре будет по 40 грн

Сегодня 11:06 — Валюта

Доллар в Украине вскоре будет по 40 грн

Наличный курс доллара по 40 грн — это лишь вопрос времени, причем непродолжительного, возможно, около недели.

Об этом заявил первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Причины такого скачка — заблокированный украинский экспорт и нехватка денег.

Это означает, что НБУ придется включить печатный станок, что подтолкнет инфляцию.

«Думаю, не надо пояснять, что с ростом курса вырастет все — от цены на топливо до цены на хлеб. И все мы заплатим больше. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность», — написал Железняк.

Справка Finance.ua:

ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что сейчас доллар будет дорожать во всем мире и возможно скоро сравняется с евро;

поэтому украинцам не стоит без особой причины обменивать долларовые сбережения. В то же время не нужно хранить все свои деньги в валюте. Лучший способ — иметь разные валюты. Половину держать в долларах, а остальное разделить между евро и гривной.



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