«Земельний банк» сплатив 55,7 млн грн податку за 2024 рік — Finance.ua

«Земельний банк» сплатив 55,7 млн грн податку за 2024 рік Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

«Земельний банк» сплатив 55,7 млн грн податку за 2024 рік

Вперше після передачі держземель в управління ТОВ «Державний земельний банк» до бюджету надійшло 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за земельні ділянки площею близько 100 тисяч гектарів.

Про це повідомив Земельний банк.

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«Державна земля вже працює на державу. А аграрії отримують доступ до земельних ресурсів через відкриті та чесні торги. Це важливий крок до прозорого ринку землі та зміцнення економічної стійкості агросектору», — підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

МПЗ — це обов’язковий податок, який власники та користувачі земельних ділянок мають сплачувати щороку.

«Завдяки сплаті МПЗ, обов’язкового податку для землевласників, ми боремося з тіньовим використанням земель та забезпечуємо фінансову стабільність держави, яка дозволяє нам протистояти викликам військової агресії та будувати міцну економіку», — наголосив заступник голови ФДМУ Ігор Тимошенко.

«Державний оператор „Земельного банку“ став першим землекористувачем, який сплатив МПЗ за таку площу землі й на таку значну суму — 55,7 млн грн. Ми відповідально виконуємо свої зобов’язання перед державою, працюємо прозоро та показуємо гарний приклад для інших землевласників і користувачів земель», — зазначив Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк».

Довідка Finance.ua:

Загалом у 2024 році завдяки прозорій суборенді державних земель через онлайн-аукціони «Земельного банку» вже надійшло майже 344 млн грн. Ці кошти сплатили суборендарі, які отримали право користування землею за конкурентних умов.

Проєкт «Земельний банк» продовжує працювати, аби державна земля використовувалася прозоро та ефективно, а бюджет отримував належні надходження.

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