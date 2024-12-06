Земельний банк отримав наглядову раду — Finance.ua

Земельний банк отримав наглядову раду Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Фонд державного майна створив наглядову раду в ТОВ «Державний земельний банк», яке оперує державними землями сільгосппризначення.

Керівником наглядової ради обрано ексголову ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина, йдеться в повідомленні ФДМУ

До складу наглядової ради також увійшли керівник держкомпанії-співвласника Ocean Plaza Ігор Потьомка, начальник управління ФДМ підприємств агропромислового комплексу Олександр Васильченко та в.о. директора «Укрспирту» Станіслав Банчук, які мають значний досвід у сфері управління та менеджменту.

«Головна мета ради — забезпечити стратегічне управління та прозорість діяльності державного оператора „Земельний банк“ на ринку суборенди землі», — наголосили у ФДМУ.

Уточнено, що до повноважень наглядової ради входять затвердження стратегічного плану розвитку, фінансових та інвестиційних планів, контроль за управлінням ризиками, впровадження антикорупційної політики.

«У наглядовій раді ми працюватимемо над тим, щоб ТОВ „Державний земельний банк“ мало статус надійного оператора, який відіграє ключову роль у реалізації прозорого механізму суборенди державних сільськогосподарських земель та наповненні бюджетів громад і держави», — прокоментував Богдан Данилишин.

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