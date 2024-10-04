Через «Земельний банк» здали в оренду понад 1000 га земель на 35 млн гривень — Finance.ua
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Через «Земельний банк» здали в оренду понад 1000 га земель на 35 млн гривень

Казна та Політика
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Через «Земельний банк» здали в оренду понад 1000 га земель на 35 млн гривень
Через «Земельний банк» здали в оренду понад 1000 га земель на 35 млн гривень
Перші 1075 гектарів державних с/г земель здали в оренду у межах проєкту «Земельний банк». Через аукціони на «Прозорро.Продажі» за перші ділянки виручили 35,4 млн грн (з ПДВ — 42,5 млн грн).
Про таке повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.
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Середня вартість гектара за перші 16 проведених аукціонів становить близько 800 $. «Раніше такі кошти осідали в кишенях недобросовісних менеджерів і ділків, які грабували країну. А сьогодні ми констатуємо детінізацію ринку землі, коли державний та місцеві бюджети отримуватимуть додаткові кошти. Це і є ті внутрішні резерви України, які вкрай необхідні для воюючої держави», — зазначив Коваль.
«Земельний банк» стартував із Вінничини, і першими лотами стали 16 земельних ділянок, за які змагалися 94 учасники. Така конкуренція підвищила їх вартість у понад 8 разів порівняно зі стартовими цінами.
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Найдорожчим лотом стала земельна ділянка у Калинівській міській ТГ площею 262 гектари. Її фінальна вартість склала 8,5 мільйонів гривень без ПДВ (торги стартували з 1,1 млн грн).
У жовтні в системі «Прозорро.Продажі» також відбудуться аукціони з оренди землі у Черкаській, Волинській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській областях.
Після завершення аукціону переможець протягом 20 робочих днів зобов’язаний укласти договір суборенди із ТОВ «Державний земельний банк», 100% якого належать державі.
Після цього упродовж наступних 5 робочих днів необхідно сплатити вартість активу та ПДВ. Потім переможець отримає право користування земельними ділянками на 14 років.
Перший аукціон у межах проєкту «Земельний банк» провели першого жовтня. До кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних сільгоспземель у 20 областях.
За матеріалами:
Finance.ua
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