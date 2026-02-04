Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України
Президент України Володимир Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України.
Відповідний указ № 96/2026 від 2 лютого оприлюднено на сайті Офісу президента.
Нова структура плану оборони
Згідно з текстом документа, президент постановив затвердити структуру плану оборони України, яка додається до указу з грифом «для службового користування».
Указом також визнано таким, що втратив чинність, указ президента України від 3 березня 2020 року № 61/2020 «Про структуру плану оборони України».
«Кабінету міністрів України в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України розроблення плану оборони України відповідно до структури, затвердженої цим указом, та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони», — йдеться в указі.
Документ набув чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна у 2026 році планує спрямувати $120 млрд на реалізацію воєнної стратегії, половину з яких — $60 млрд — розраховує забезпечити коштом власного бюджету та позик Європейського Союзу. Ще $60 млрд Київ очікує отримати від міжнародних партнерів у вигляді безпекової допомоги.
Ключові оборонні пріоритети України у 2026 році:
- системи ППО і ПРО, ракети до них;
- БПЛА українського виробництва;
- артилерійські боєприпаси збільшеної дальності.
