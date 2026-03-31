Зеленський задекларував доходи та активи за 2025 рік

Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї глави держави не відбулося
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2025 рік.
Про це повідомили на сайті Офісу президента.
«Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2025 рік», — сказано в повідомленні.

Структура доходів

Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 805 828 гривень, зокрема дохід від погашення ОВДП — 8 364 921 грн.
Доходи родини Володимира Зеленського у 2025 році переважно складалися із заробітної плати, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу становила 7 440 907 грн.
Як пише Delo.ua з посиланням на декларацію, президент у 2025 році отримав 336 000 гривень заробітної плати за рік (28 000 гривень на місяць).
Залишок грошових коштів родини президента на кінець минулого року значно не змінився.

Активи та майно

Щодо грошових активів, то у декларації вказано $595 000 готівкою, €342 631 євро на рахунку у швейцарському банку, а також кошти на банківських рахунках у гривнях, доларах та євро.
Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї глави держави не відбулося.
У власності Зеленського перебуває квартира у Києві площею 131,9 квадратних метра та два машиномісця-гаражі в Києві. Також у нього залишаються 25% квартири в Києві площею 254,5 квадратних метра, а також 50% квартири площею 198,6 квадратних метра.
У дружини президента у власності є квартира в окупованому Криму площею 129,8 квадратних метра і паркомісце, квартира у Києві площею 284 квадратних метра. Також Зеленській належить 33% нежитлового приміщення у співвласності площею 337,8 квадратних метра.
У користуванні президентського подружжя також перебувають квартира в Лондоні і державна дача під Києвом.
Автівок у президентської пари дві: Range Rover у Володимира Зеленського й Mercedes-Benz у Олени Зеленської.
Подружжя має годинники Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Довідка Finance.ua:

  • доходи президента України та його родини у 2024 році становили 15 млн 286 тисяч 532 гривні.
