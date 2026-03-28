Хто може подавати декларацію замість платника податків
Якщо платник податку не може самостійно подати декларацію про доходи через вік, стан здоров’я або інші причини, це може зробити інша уповноважена особа.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
Хто відповідає за подання декларації
Податкове законодавство визначає, що обов’язок подавати декларацію покладається на:
- батьків, опікуна або піклувальника — щодо доходів дітей або осіб, яких суд визнав недієздатними;
- спадкоємців, розпорядників майна або державних виконавців — щодо доходів померлого протягом звітного року;
- державного виконавця — у разі банкрутства платника податків.
У відомстві зазначають, що ці норми гарантують виконання податкових зобов’язань навіть у тих випадках, коли сам платник не може подати декларацію.
Чому важливо декларувати доходи
Своєчасне подання декларації дозволяє виконати вимоги законодавства, уникнути штрафів та фінансових санкцій, підтвердити джерела доходів і скористатися податковою знижкою для повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Як подати декларацію
Українці можуть подати декларацію особисто, поштою або онлайн у кілька кліків через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова».
Електронний спосіб є найзручнішим, адже дистанційно декларацію можна подати у будь-який час. Для цього достатньо кваліфікованого електронного підпису або іншого способу електронної ідентифікації.
Як подати декларацію дистанційно, читайте тут: Податкову декларацію можна подати онлайн за кілька хвилин
Також Finance.ua зазначав, що частина українців може не подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. Це можливо, якщо протягом року людина отримувала лише ті доходи, які не підлягають оподаткуванню або з яких податок уже було сплачено під час нарахування.
Також за темою
Як використовувати штучний інтелект для успішного працевлаштування
Хто може подавати декларацію замість платника податків
ТОП-7 порад для молоді, як зберігати кошти
Ринок праці України: де роботодавці найактивніше шукають працівників
Як змінилася вартість великоднього кошика за 4 роки (інфографіка)
ТОП-4 ознаки, що ШІ не замінить вас на роботі