Хто може подавати декларацію замість платника податків Сьогодні 13:22 — Особисті фінанси

Якщо платник податку не може самостійно подати декларацію про доходи через вік, стан здоров’я або інші причини, це може зробити інша уповноважена особа.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Хто відповідає за подання декларації

Податкове законодавство визначає, що обов’язок подавати декларацію покладається на:

батьків, опікуна або піклувальника — щодо доходів дітей або осіб, яких суд визнав недієздатними;

— щодо доходів дітей або осіб, яких суд визнав недієздатними; спадкоємців, розпорядників майна або державних виконавців — щодо доходів померлого протягом звітного року;

— щодо доходів померлого протягом звітного року; державного виконавця — у разі банкрутства платника податків.

У відомстві зазначають, що ці норми гарантують виконання податкових зобов’язань навіть у тих випадках, коли сам платник не може подати декларацію.

Чому важливо декларувати доходи

Своєчасне подання декларації дозволяє виконати вимоги законодавства, уникнути штрафів та фінансових санкцій, підтвердити джерела доходів і скористатися податковою знижкою для повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Як подати декларацію

Українці можуть подати декларацію особисто, поштою або онлайн у кілька кліків через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова».

Електронний спосіб є найзручнішим, адже дистанційно декларацію можна подати у будь-який час. Для цього достатньо кваліфікованого електронного підпису або іншого способу електронної ідентифікації.

Також Finance.ua зазначав , що частина українців може не подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. Це можливо, якщо протягом року людина отримувала лише ті доходи, які не підлягають оподаткуванню або з яких податок уже було сплачено під час нарахування.

