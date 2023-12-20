Зеленський висловився про запровадження множинного громадянства — Finance.ua

Зеленський висловився про запровадження множинного громадянства Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Зеленський висловився про запровадження множинного громадянства

Президент Володимир Зеленський прокоментував необхідність запровадження множинного громадянства.

Про це він заявив під час підсумкової пресконференції.

«Напевно, треба думати про множинне громадянство. Відповідний закон є. В найближчому майбутньому ми будемо в Євросоюзі. Тому я не бачу поганого в таких пропозиціях сьогодення. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. І це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально. І я вважаю, що українців справді є 60 мільйонів в світі, і не всім обов’язково жити в Україні, у них є історія, є свої сім'ї, хтось народився, скажімо, в Канаді, США. Але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати, відкривати бізнес і тут сплачувати податки тощо — все це точно йде в плюс Україні», — сказав глава держави.

Він зазначив, що над цим необхідно думати, «не потрібно перегріти це питання, але і зарано — не можна, є тонкі питання в множинному громадянстві».

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«Я б хотів, щоб нас люди за кордоном, особливо жінки та діти, чули, щоб вони, коли працевлаштовуються, знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не поспішали відмовлятися від громадянства нашої держави. Це важливо. Таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство, напевно, частково вирішує це питання», — пояснив Зеленський.

Зеленський заявив, що багато вимушених переселенців почнуть повертатися в Україну, коли в нашої держави буде більш потужна система протиповітряної оборони та відбудеться зменшення підтримки з боку європейських країн.

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«Я в цьому не сумніваюся. Країни Європи, США підтримуватимуть тих наших громадян, кому це дуже потрібно та складно. Але ті, хто працевлаштовується, я впевнений, що вони матимуть інший рівень підтримки», — заявив Зеленський.

При цьому, він уточнив, що це не стосується підтримки України та українців, які всередині нашої держави.

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УНІАН За матеріалами:

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