Уряд України підготувала низку проєктів щодо множинного громадянства для українців — Finance.ua

Уряд України підготувала низку проєктів щодо множинного громадянства для українців Вчора 12:03 — Технології&Авто

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначає, що Державна міграційна служба та МВС напрацювали цілу низку проєктів, які б унормовували питання множинного громадянства для українців.

Про це Єнін розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

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«За дорученням президента Державна міграційна служба спільно з МВС напрацювала цілу низку проєктів нормативно-правових актів, які б унормовували в тому числі й питання множинного громадянства. Виходимо з чіткого забезпечення балансу між безпековими інтересами нашої держави, особливо в умовах повномасштабної агресії рф, з одного боку, а з іншого боку, необхідності залучення того потенціалу, яким володіє закордонна українська громада в країнах Європейського Союзу, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, оскільки вирішення цього питання обіцяла ціла низка попередніх президентів України», — каже Єнін.

За словами Єніна, президент України надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців.

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